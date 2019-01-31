Дополнительные пешеходные переходы появятся возле метро "Узбекистан"

Это связано с закрытием выхода со станции метро "Узбекистан" на перекрестке улицы Олмазор и проспекта Ислама Каримова в связи со строительством первого в стране небоскреба Tashkent City.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. В Ташкенте возле метро "Узбекистан" появятся дополнительные регулируемые наземные пешеходные переходы, сообщает Podrobno.uz.

По информации издания, это связано с закрытием выхода со станции метро "Узбекистан" на перекрестке улицы Олмазор и проспекта Ислама Каримова в связи со строительством первого в стране небоскреба Tashkent City. Также для безопасности движения пешеходов на углу стройплощадки планируется установить крытую зону протяженностью 300 метров.

© Foto : Из личного архива Романа Осокина Как Tаshkent City не повторить ошибки "собрата" из Москвы

Сейчас здесь проводятся подготовительные работы. При этом предпринимаются необходимые меры для того, чтобы максимально снизить воздействие строительных процессов на полувековые деревья по проспекту Ислама Каримова. Их планируется оградить от стройплощадки.

Tаshkent City — первый в Узбекистане деловой центр, состоящий из восьми современных лотов.

Реализовать проект планируется в течение четырех лет. На площади около 80 гектаров разместятся офисы, рестораны, кафе, апартаменты и элитное жилье, а в центре разобьют небольшой парк с искусственным озером.