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Добрый холодильник: в Ташкенте теперь можно взять бесплатные продукты

"Добрый холодильник": в Ташкенте теперь можно взять бесплатные продукты

Sputnik
Общество
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Сейчас в холодильнике можно найти и молоко, и фрукты, и овощи, а иногда даже какие-нибудь редкие продукты.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. В Ташкенте возле магазина Kasbino на Чиланзаре установили "Добрый холодильник", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Всего за несколько дней этот проект обрел популярность в соцсетях. Нуждающиеся могут взять из холодильника, который установлен в самом оживленном месте, необходимые продукты. Также туда можно положить продукты любому человеку.

Добрый холодильник: в Ташкенте теперь можно взять бесплатные продукты
Sputnik
Добрый холодильник: в Ташкенте теперь можно взять бесплатные продукты

Сейчас в холодильнике можно найти и молоко, и фрукты, и овощи, а иногда даже какие-нибудь редкие продукты. 

Добрый холодильник: в Ташкенте теперь можно взять бесплатные продукты
Sputnik
Добрый холодильник: в Ташкенте теперь можно взять бесплатные продукты

Напоминаем, проект "Добрые руки" начинался в 2017 году в социальных сетях под названием "Саховат" (Щедрость). Позже, 30 августа 2018 года он был утвержден Министерством юстиции в качестве проекта Центра молодежи и детей с ограниченными возможностями "Добрые руки". Этот проект помогает больным и необеспеченным людям.

Добрый холодильник: в Ташкенте теперь можно взять бесплатные продукты
Sputnik
Добрый холодильник: в Ташкенте теперь можно взять бесплатные продукты



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