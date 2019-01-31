Сейчас в холодильнике можно найти и молоко, и фрукты, и овощи, а иногда даже какие-нибудь редкие продукты.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. В Ташкенте возле магазина Kasbino на Чиланзаре установили "Добрый холодильник", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Всего за несколько дней этот проект обрел популярность в соцсетях. Нуждающиеся могут взять из холодильника, который установлен в самом оживленном месте, необходимые продукты. Также туда можно положить продукты любому человеку.

Sputnik Добрый холодильник: в Ташкенте теперь можно взять бесплатные продукты

Сейчас в холодильнике можно найти и молоко, и фрукты, и овощи, а иногда даже какие-нибудь редкие продукты.

Sputnik Добрый холодильник: в Ташкенте теперь можно взять бесплатные продукты

Напоминаем, проект "Добрые руки" начинался в 2017 году в социальных сетях под названием "Саховат" (Щедрость). Позже, 30 августа 2018 года он был утвержден Министерством юстиции в качестве проекта Центра молодежи и детей с ограниченными возможностями "Добрые руки". Этот проект помогает больным и необеспеченным людям.