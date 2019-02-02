В Узбекистане полностью изменили процедуру банкротства

С 1 мая 2019 года отменяется порядок назначения судебных управляющих из числа работников органов государственной налоговой службы при проведении упрощенных процедур банкротства, возбужденных по заявлениям органов государственной налоговой службы.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. В Узбекистане утвержден ряд мер, направленных на кардинальное упрощение процедуры банкротства, сообщается в новом постановлении главы государства.

Согласно документу, в Узбекистане с 1 мая 2019 года отменяется порядок назначения судебных управляющих из числа работников органов государственной налоговой службы при проведении упрощенных процедур банкротства, возбужденных по заявлениям органов государственной налоговой службы. Взамен вводится порядок, в соответствии с которым при проведении упрощенных процедур банкротства, возбужденных по заявлениям органов государственной налоговой службы, судебными управляющими назначаются лица, имеющие аттестат судебного управляющего четвертой категории и являющиеся членами Ассоциации судебных управляющих Узбекистана.

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Судебным управляющим выплачивается вознаграждение в размере двадцати минимальных заработных плат за каждое оконченное ликвидационное производство за счет средств Государственного бюджета на основании решения налоговой инспекции района (города) по месту нахождения должника.

При погашении задолженности по налогам и другим обязательным платежам судебным управляющим выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 5 процентов от суммы погашенной задолженности. Деятельность судебных управляющих также может осуществляться адвокатами, имеющими лицензии по специализации "гражданское и экономическое судопроизводство" и получившими аттестат судебного управляющего.

Назначение судебных управляющих осуществляется судом по представлению кредитора (общего собрания или комитета кредиторов) или уполномоченного государственного органа по делам о банкротстве либо ассоциации и ее территориальных подразделений с учетом рейтинговой оценки деятельности судебных управляющих.