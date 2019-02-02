УзАПИ будет преобразовано в Агентство информации и массовых коммуникаций

Ведомство было выведено из-под юрисдикции Кабмина и стало уполномоченным органом в сфере выработки и реализации информационной политики государства.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ и Постановление о реформировании Узбекского Агентства печати и информации (УзАПИ), на основе которого образовано Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Республики Узбекистан, сообщает "Даракчи".

Ведомство было выведено из-под юрисдикции Кабмина и стало уполномоченным органом в сфере выработки и реализации информационной политики государства. Основными задачами определены развитие СМИ, улучшение работы пресс-служб министерств, обеспечение открытости госорганов. В документе говорится, что все органы государственной власти и управления обязаны выполнять указания Агентства в информационной сфере.

Напомним, УзАПИ в настоящее время возглавляет экс-глава пресс-службы Президента Узбекистана Комил Алламжонов.