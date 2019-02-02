Все многоэтажки Узбекистана подключат к новой электронной системе

По оценкам экспертов, данная система позволит обеспечить прозрачность взаимоотношений между жителями и ТЧСЖ, подконтрольность собираемых средств и открытость.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Все многоквартирные дома в Узбекистане планируется подключить к электронной системе Obod Uy, сообщает Podrobno.uz.

Государственное предприятие Unicon.uz при Мининфокоме и компания Smart technologies group должны безвозмездно передать программное обеспечение Obod Uy Министерству жилищно-коммунального хозяйства. Планируется, что до 1 апреля 2019 года будет разработано специальное мобильное приложение Obod Uy, которое обеспечить доступ всем желающим к новой системе.

Предполагается, что каждый владелец квартиры в многоэтажках в ближайшем будущем получит логин и пароль для доступа в персональный кабинет системы по адресу www.oboduy.uz.

Логин и пароль будут действовать только для определенной квартиры. В персональном кабинете системы Obod Uy пользователь сможет в онлайн режиме получить всю информацию о своей квартире, ТЧСЖ, начислениях за эксплуатационные расходы и текущем балансе. Возможности системы будут постоянно расширяться.

Уже сейчас здесь можно вносить оплату за коммунальные услуги. По оценкам экспертов, данная система позволит обеспечить прозрачность взаимоотношений между жителями и ТЧСЖ, подконтрольность собираемых средств и открытость.

На сегодняшний день она уже работает в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.