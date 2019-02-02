Ордена с рубинами и бриллиантами: в Ташкенте наградили воинов-афганцев

В Ташкенте состоялись торжественные мероприятия в честь 25-летия образования объединения VETERAN и по случаю 30-летней годовщины с момента завершения вывода советских войск из Афганистана. На праздничном вечере во дворце "Туркистан" заслуженным воинам-интернационалистам были вручены государственные награды.

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik, Дильшода Рахматова. Председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав Правительств государств СНГ Александр Ковалёв на торжественном мероприятии, прошедшем в столице Узбекистана, вручил ордена с бриллиантами и рубинами воинам-интернационалистам, воевавшим в Афганистане, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Сегодня очень много споров на счет той войны в Афганистане. Политики могут долго обсуждать, правильный ли был вход, выход… Я скажу одно – мы честно выполнили свой воинский долг. Мы не проиграли. Мы со знамёнами вышли из Афганистана и дай бог, мы сегодня живы-здоровы", — отметил в своём выступлении Ковалев.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров В Узбекистане отмечают 25-летие объединения воинов-афганцев

По словам Ковалева, два года назад Комитет по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств СНГ поставил перед собой задачу обеспечить колясками всех солдат советской армии, прошедших Афганистан и получивших тяжелые ранения вне зависимости от их места проживания. И на торжественной церемонии были вручены 5 таких колясок нуждающимся ветеранам. Всем остальным спецоборудование будет доставлено до 9 мая, добавил он под бурные овации зала.

"Какой праздник без подарков, конечно, комитет не может остаться в стороне этого дела. Несколько наших боевых товарищей хотели бы наградить нашими наградами", — отметил Ковалев.

Первым был вручен орден председателю объединения VETERAN воинов-ветеранов и инвалидов Узбекистана Талъату Мурадову за его 25 летнюю работу которую он проводил в Ташкенте и в Узбекистане в целом, за то что он сохранил афганское движение.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Орден с рубином

"Награждается председатель объединения VETERAN воинов-ветеранов и инвалидов Узбекистана Мурадов Талъат Пардаевич орденом "За службу Родине" с бриллиантами за многолетнюю плодотворную деятельность в оказании социальной помощи участникам афганских боевых действий, сохранение традиций ветеранов военных конфликтов и личный в укреплении дружбы и сотрудничества между народами", — говорится в торжественном обращении.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Руслан Аушев о новом дыхании Узбекистана и войне в Афганистане - эксклюзив

Сотрудник администрации президента РУз Шовкат Ахмедов награжден орденом "За службу Родине" с бриллиантами. © Sputnik / Дильшода Рахматова.

Ўзбекистон Мудофаа вазири ўринбосари генерал-майор Азиз Икрамов ёқут кўзли орден билан тақдирланди © Sputnik / Дильшода Рахматова.

Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев награжден орденом "За службу Родине" © Sputnik / Дильшода Рахматова. 1 / 3 © Sputnik / Дильшода Рахматова. Сотрудник администрации президента РУз Шовкат Ахмедов награжден орденом "За службу Родине" с бриллиантами.

Орденами "За службу Родине" с рубином был награжден заместитель министра обороны Узбекистана, начальник Академии вооруженных сил Азиз Икрамов, а также хоким Сырдарьинской области афганец-интернационалист Гофуржон Мирзаев. Кроме того, сотруднику администрации президента Узбекистана Шавкату Ахмедову вручен орден "За службу Родине" с бриллиантами. Этой же наградой удостоен ветеран войны в Афганистане, десантник, а ныне хоким Ферганской области Шухрат Мирзаев.

Александр Ковалев пригласил узбекистанских коллег в Москву, чтобы отметить 30-летие вывода советских войск из Афганистана.

"У вас все красиво, нам тоже хочется показать что у нас хорошего", заключил Ковалев.

Но подарки на этом не закончились. От имени президента Узбекистана почетным воинам-интернационалистам и были вручены золотые часы, в том числе Руслану Аушеву, Францу Клинцевичу, Александру Ковалеву, Талъату Мурадову и ветерану Афганистана Армен Мхиторян, Сухробшо Юсуфшоевич.

Также ценные подарки от главы государства получили председатель управления ассоциации ветеранов боевых действий Эстонии Евгений Брой, председатель грузинского Союза ветеранов войны в Афганистане Нугзар Кахниаури, лидер ветеранов войны в Афганистане Кыргызской Республики Кожобек Рысбаев, председатель союза ветеранов Афганистана Украины генерал-майор Сергей Червонопиский, председатель казахстанской ветеранской организации Шарипбай Утегенов, председатель союза ветеранов войны в Афганистане Михаил Мокано, руководитель Российского центра науки и культуры в Ташкенте Виктор Шулика.

Днем 2 февраля в Ташкенте у мемориала "Вечный огонь" состоялась торжественная церемония возложения цветов к стеле в память о погибшим воинам, а также открытие Книги памяти, куда внесены имена всех 1514 узбекистанцев, погибших в Афганистане, а также имена погибших при исполнении своего воинского долга.