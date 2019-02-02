23:05 02 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск

Ордена с рубинами и бриллиантами: в Ташкенте наградили воинов-афганцев

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
Получить короткую ссылку
14230

В Ташкенте состоялись торжественные мероприятия в честь 25-летия образования объединения VETERAN и по случаю 30-летней годовщины с момента завершения вывода советских войск из Афганистана. На праздничном вечере во дворце "Туркистан" заслуженным воинам-интернационалистам были вручены государственные награды.

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik, Дильшода Рахматова. Председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав Правительств государств СНГ Александр Ковалёв на торжественном мероприятии, прошедшем в столице Узбекистана, вручил ордена с бриллиантами и рубинами воинам-интернационалистам, воевавшим в Афганистане, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Сегодня очень много споров на счет той войны в Афганистане. Политики могут долго обсуждать, правильный ли был вход, выход… Я скажу одно – мы честно выполнили свой воинский долг. Мы не проиграли. Мы со знамёнами вышли из Афганистана и дай бог, мы сегодня живы-здоровы", — отметил в своём выступлении Ковалев.

Мемориальный комплекс Братские могилы в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане отмечают 25-летие объединения воинов-афганцев
По словам Ковалева, два года назад Комитет по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств СНГ поставил перед собой задачу обеспечить колясками всех солдат советской армии, прошедших Афганистан и получивших тяжелые ранения вне зависимости от их места проживания. И на торжественной церемонии были вручены 5 таких колясок нуждающимся ветеранам. Всем остальным спецоборудование будет доставлено до 9 мая, добавил он под бурные овации зала.

"Какой праздник без подарков, конечно, комитет не может остаться в стороне этого дела. Несколько наших боевых товарищей хотели бы наградить нашими наградами", — отметил Ковалев.

Первым был вручен орден председателю объединения VETERAN воинов-ветеранов и инвалидов Узбекистана Талъату Мурадову за его 25 летнюю работу которую он проводил в Ташкенте и в Узбекистане в целом, за то что он сохранил афганское движение.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Орден с рубином

"Награждается председатель объединения VETERAN воинов-ветеранов и инвалидов Узбекистана Мурадов Талъат Пардаевич орденом "За службу Родине" с бриллиантами за многолетнюю плодотворную деятельность в оказании социальной помощи участникам афганских боевых действий, сохранение традиций ветеранов военных конфликтов и личный в укреплении дружбы и сотрудничества между народами", — говорится в торжественном обращении.

Руслан Аушев
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Руслан Аушев о новом дыхании Узбекистана и войне в Афганистане - эксклюзив
Орденами "За службу Родине" с рубином был награжден заместитель министра обороны Узбекистана, начальник Академии вооруженных сил Азиз Икрамов, а также хоким Сырдарьинской области афганец-интернационалист Гофуржон Мирзаев. Кроме того, сотруднику администрации президента Узбекистана Шавкату Ахмедову вручен орден "За службу Родине" с бриллиантами. Этой же наградой удостоен ветеран войны в Афганистане, десантник, а ныне хоким Ферганской области Шухрат Мирзаев.

  • Сотрудник администрации президента РУз Шовкат Ахмедов награжден орденом "За службу Родине" с бриллиантами.
    © Sputnik / Дильшода Рахматова.
  • Ўзбекистон Мудофаа вазири ўринбосари генерал-майор Азиз Икрамов ёқут кўзли орден билан тақдирланди
    © Sputnik / Дильшода Рахматова.
  • Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев награжден орденом "За службу Родине"
    © Sputnik / Дильшода Рахматова.
1 / 3
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Сотрудник администрации президента РУз Шовкат Ахмедов награжден орденом "За службу Родине" с бриллиантами.

Александр Ковалев пригласил узбекистанских коллег в Москву, чтобы отметить 30-летие вывода советских войск из Афганистана.

"У вас все красиво, нам тоже хочется показать что у нас хорошего", заключил Ковалев.

Но подарки на этом не закончились. От имени президента Узбекистана почетным воинам-интернационалистам и были вручены золотые часы, в том числе Руслану Аушеву, Францу Клинцевичу, Александру Ковалеву, Талъату Мурадову и ветерану Афганистана Армен Мхиторян, Сухробшо Юсуфшоевич.

Также ценные подарки от главы государства получили председатель управления ассоциации ветеранов боевых действий Эстонии Евгений Брой, председатель грузинского Союза ветеранов войны в Афганистане Нугзар Кахниаури, лидер ветеранов войны в Афганистане Кыргызской Республики Кожобек Рысбаев, председатель союза ветеранов Афганистана Украины генерал-майор Сергей Червонопиский, председатель казахстанской ветеранской организации Шарипбай Утегенов, председатель союза ветеранов войны в Афганистане Михаил Мокано, руководитель Российского центра науки и культуры в Ташкенте Виктор Шулика. 

Днем 2 февраля в Ташкенте у мемориала "Вечный огонь" состоялась торжественная церемония возложения цветов к стеле в память о погибшим воинам, а также открытие Книги памяти, куда внесены имена всех 1514 узбекистанцев, погибших в Афганистане, а также имена погибших при исполнении своего воинского долга.  

Теги:
Ветераны, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мировые селебрити, которые примерили хиджаб
Невеста сменила шикарное белое платье на костюм динозавра
Невеста сменила шикарное белое платье на костюм динозавра
Уровень безработицы в Узбекистане
Безработица в Узбекистане: в каких регионах ситуация хуже всего

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054