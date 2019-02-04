На языке Навои: кто и зачем учит узбекский в России

ТАШКЕНТ, 4 февр – Sputnik, Мария Науменко. Отношения между Москвой и Ташкентом активно развиваются, страны реализуют совместные бизнес-проекты, в связи с чем у россиян появляется потребность изучать узбекский язык.

© Sputnik / Евгения Новоженина Узбекские студенты: наш священный долг — хранить родной язык

В Московском государственном лингвистическом университете студенты изучают узбекский язык в качестве второго иностранного языка. Для этого специально необходимо поступать в вуз и посещать пары не менее четырех лет. А для более широкой аудитории предложения в интернете по обучению узбекскому языку ограничиваются услугами репетиторов и продажей самоучителей. И лишь недавно в России появилась более привлекательная альтернатива - интернет-школа узбекского языка Uzbekonline.ru. Занятия проходят в течение 12 недель и состоят из 24 уроков. Расписание курсов зависит от желания учащихся.

Основательница Uzbekonline Лазиза Азимова рассказала в интервью Sputnik Узбекистан, кто приходит изучать узбекский, и какие правила сложнее всего даются ученикам.

"В школе учатся люди старше 25 лет, которые активно работают в узбекоязычной среде. Им узбекский необходим для работы, но есть и желающие поддержать язык вдали от дома", - сказала Азимова.

Часть учеников школы находятся в Узбекистане, но есть и те, кто изучает узбекский за пределами республики.

"Обычно это супруги узбеков или люди, работающие с узбеками здесь в России. Им проще самим выучить язык, и доносить свои идеи до сотрудников на их родном языке, чем ждать, пока подчиненные освоятся и выучат русский", - утверждает глава Uzbekonline.

Она отмечает, что также сейчас в России есть вакансии, где требуется знание узбекского языка. Например, консультанты в салоны сотовой связи.

По словам Азимовой, во время занятий ученикам сложнее всего дается грамматика.

"Ее необходимо не просто запомнить, но и суметь применить на практике. Такой навык приобретается через несколько занятий, и процесс обучения значительно облегчается", - говорит она.

Однако в онлайн-школе грамматика служит вспомогательным компонентом для того, чтобы ученик быстрее заговорил. Преподаватели помогают учащимся отработать произношение, преодолеть языковой барьер, чтобы он мог воспринимать язык на слух и поддержать беседу.

"Мы не ставим перед собой цель обучать будущих филологов. Наши ученики идут за разговорным языком, чтобы начать пользоваться полученными знаниями немедленно", - подчеркивает эксперт.

Азимова обращает внимание на то, что ежедневно в школу поступают запросы на открытие курсов по казахскому языку, и в ближайшее время среди доступных уроков могут появиться занятия по другим центральноазиатским языкам.

По данным интернет-школы Uzbekonline, на узбекском языке в мире говорит более 40 миллионов человек. Владея узбекским, люди могут общаться и понимать турецкий, азербайджанский, кыргызский, казахский, уйгурский языки.