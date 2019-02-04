В Казахстане назвали причину приостановки рейса Бишкек-Ташкент

ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Приостановка автобусного рейса "Бишкек-Ташкент" на территории Казахстана связана с претензиями казахстанского перевозчика, который обслуживает регулярный международный маршрут "Жибек-жолы – Бишкек", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

По данным министерства, регулярный автобусный маршрут "Жибек-жолы – Бишкек" между Казахстаном и Кыргызстаном функционирует с 1998 года. С мая 2018 года согласован маршрут "Бишкек – Ташкент", он проходит по территории Казахстана, его совместно обслуживают две крупные транспортные компании Кыргызстана и Узбекистана.

© Sputnik / Александр Вильф Автобусный рейс Бишкек - Ташкент возобновлен

В июле 2018 года в ведомство поступило обращение от перевозчика маршрута "Жибек-жолы – Бишкек" об организации несогласованного дополнительного рейса на маршруте "Бишкек – Ташкент". В соответствии с казахстанским законодательством, при дублировании международных маршрутов разница в интервале движения между ними должна быть не менее одного часа, этому требованию дополнительный рейс не соответствовал. В связи с тем, что согласовать время перевозки не вышло, в конце декабря 2018 года Казахстан уведомил Кыргызстан и Узбекистан о приостановлении маршрута.

"Вместе с тем, по информации перевозчика ИП "Кулиев Р.Ф." (обслуживающего маршрут "Жибек-жолы – Бишкек" - ред.) обслуживание маршрута "Бишкек – Ташкент" продолжалось. В этих целях 29 декабря 2018 года в комитет административной полиции МВД Казахстана и инспекции транспортного контроля, а также 16 января 2019 года в комитет государственных доходов министерства финансов направлено письмо о принятии мер к незаконным перевозкам", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, 25 января 2019 года в Кыргызстан и Узбекистан было направлено письмо с отказом в согласовании представленных расписаний в связи с разницей в интервалах движения автобусов по времени оправления из Бишкека в 17.50 и 22.00 часов с действующими расписаниями по маршруту "Жибек-жолы – Бишкек" менее одного часа. В ведомстве предложили рассмотреть возможность организации международного маршрута "Ташкент - Жибек Жолы - Бишкек" с обслуживанием перевозчиков трех стран.

"В настоящее время ведутся процедуры согласования измененного расписания маршрута "Бишкек – Ташкент" и при условии согласования всех причастных стран возобновление работы маршрута будет произведено незамедлительно", - завили в ведомстве.

Ранее в Бишкеке заявили, что Казахстан в одностороннем порядке прекратил движение через свою территорию автобусов на транзитном международном маршруте Бишкек-Ташкент. В начале февраля представитель Узбекского агентства автомобильного транспорта ("Узавтотранс") сообщил РИА Новости, что проблемы носят временный характер, и вопрос должен быть решен в ближайшее время.