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Святой Василис (Дед Мороз из Греции), Бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн и Корбобо (Дед Мороз из Узбекистана)

Корбобо навестил бурятского Деда Мороза

© Официальный портал Республики Бурятия
Общество
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Узбекский Дед Мороз совершил поездку в Бурятию в честь Сагаалгана – праздника, который означает начало Нового года по лунному календарю.

ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Узбекский новогодний волшебник Корбобо навестил бурятского Деда Мороза Сагаана Убгэна. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма РБ.

Корбобо прогулялся по Этнографическому музею народов Забайкалья, где находится резиденция Белого Старца.

Специально для гостя из Узбекистана в резиденции выступили фольклорные ансамбли.

Бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн на территории Иволгинского дацана
© Официальный портал Республики Бурятия
Бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн на территории Иволгинского дацана

Кроме того, Корбобо заехал в Иволгинский дацан, обошел монастырский комплекс и поклонился Пандито Хамбо Ламе Этигэлову.

Также в планах Корбобо посетить в Улан-Удэ реабилитационный центр "Светлый" для детей с ограниченными возможностями, поздравить ребят с Сагаалганом и вручить сладкие подарки.

Праздник Белого месяца "Сагаалган" в Бурятии - Новый год по лунно-солнечному календарю.

Теги:
Узбекистан, Корбобо, Улан-Удэ, Бурятия, Россия



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