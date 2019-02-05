Узбекский Дед Мороз совершил поездку в Бурятию в честь Сагаалгана – праздника, который означает начало Нового года по лунному календарю.

ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Узбекский новогодний волшебник Корбобо навестил бурятского Деда Мороза Сагаана Убгэна. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма РБ.

Корбобо прогулялся по Этнографическому музею народов Забайкалья, где находится резиденция Белого Старца.

Специально для гостя из Узбекистана в резиденции выступили фольклорные ансамбли.

© Официальный портал Республики Бурятия Бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн на территории Иволгинского дацана

Кроме того, Корбобо заехал в Иволгинский дацан, обошел монастырский комплекс и поклонился Пандито Хамбо Ламе Этигэлову.

Также в планах Корбобо посетить в Улан-Удэ реабилитационный центр "Светлый" для детей с ограниченными возможностями, поздравить ребят с Сагаалганом и вручить сладкие подарки.

Праздник Белого месяца "Сагаалган" в Бурятии - Новый год по лунно-солнечному календарю.