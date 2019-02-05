Жители Ташкента выберут герб города

В ближайшее время будет определен символ узбекской столицы.

ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. В книжном комплексе "Китоб олами" проходит выставка художников, которые попытались изобразить символ Ташкента.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров У Ташкента будет новый бренд

Экспозицию может посетить любой житель Ташкента и поделиться своим мнением по поводу представленных работ. На основе отзывов узбекистанцев будет принято решение, какой проект объявят победителем.

По мнению администрации Ташкента, символ столицы должен вызывать чувство гордости, патриотизма и единения.

В июле 2018 года Общественный совет при столичном хокимияте объявил открытый профессиональный конкурс на разработку герба Ташкента. В конкурсе участвовали 118 дизайнеров, иллюстраторов и художников. Всего на суд жюри было представлено 310 проектов.