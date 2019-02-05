Во что оденут узбекских военных: появились эскизы новой формы

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В научной лаборатории по проектированию форменной одежды при Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности подготовили эскизы предварительных образцов формы для военнослужащих и сотрудников Министерства обороны, сообщили в Минобороны.
Специалисты лаборатории при участии работников военной сферы создали эскизы предварительных образцов форменной одежды, знаков отличия и атрибутики для военнослужащих и сотрудников Министерства обороны, Военной прокуратуры, Государственной службы безопасности Президента, Государственного таможенного комитета, Службы государственной безопасности, Комитета по охране государственной границы СГБ.
- Новая форма для военнослужащих Узбекистана
- Новая форма для военнослужащих Узбекистана
- Новая форма для военнослужащих Узбекистана
- Новая форма для военнослужащих Узбекистана
"Как отмечает глава государства, на практике наблюдается отсутствие единого подхода к проектированию и изготовлению форменной одежды министерств и ведомств военной сферы, обуви, отличительных знаков и подобных аксессуаров", - заявила проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель научной лаборатории по проектированию форменной одежды Холида Камилова.
Специалисты пришли к выводу, что используемые ткани и материалы при изготовлении военной одежды не отвечают нормативным требованиям, нашли отдельные недостатки в учете эргономических показателей. По мнению экспертов, разделение военной форменной одежды в соответствии с климатом, природными условиями, особенностями военной деятельности также не отвечало современным требованиям.
"Как известно, военная форменная одежда бывает как торжественной, так и повседневной, офисной, полевой, специальной. С учетом этого изготавливаются эскизы одежды для военнослужащих и сотрудников сферы. При этом будут строго учитываться прочность материала, качество отличительных знаков и даже мелких деталей форменной одежды военнослужащих", - пояснила Камилова.
Рабочая группа по созданию новых образцов военной формы появилась в Узбекистане в декабре 2018 года. В нее вошли работники Совета безопасности при президенте, представители Кабинета министров, министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Военной прокуратуры, Государственной службы безопасности президента, Национальной гвардии, Службы государственной безопасности, Комитета по охране государственной границы СГБ, Государственного таможенного комитета, Государственного комитета по оборонной промышленности, специалисты центра дизайна "Истиклол", профессора и преподаватели Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, эксперты.