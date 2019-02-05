Во что оденут узбекских военных: появились эскизы новой формы

Рабочая группа подготовила предварительные эскизы дизайна форменной одежды военнослужащих и сотрудников сферы, а также знаков отличия и атрибутики.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В научной лаборатории по проектированию форменной одежды при Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности подготовили эскизы предварительных образцов формы для военнослужащих и сотрудников Министерства обороны, сообщили в Минобороны.

Специалисты лаборатории при участии работников военной сферы создали эскизы предварительных образцов форменной одежды, знаков отличия и атрибутики для военнослужащих и сотрудников Министерства обороны, Военной прокуратуры, Госу­дарственной службы безопасности Президента, Госу­дарственного таможенного комитета, Службы госу­дарственной безопасности, Комитета по охране госу­дарственной границы СГБ.

"Как отмечает глава государства, на практике наблюдается отсутствие единого подхода к проектированию и изготовлению форменной одежды министерств и ведомств военной сферы, обуви, отличительных знаков и подобных аксессуаров", - заявила проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель научной лаборатории по проектированию форменной одежды Холида Камилова.

Специалисты пришли к выводу, что используемые ткани и материалы при изготовлении военной одежды не отвечают нормативным требованиям, нашли отдельные недостатки в учете эргономических показателей. По мнению экспертов, разделение военной форменной одежды в соответствии с климатом, природными условиями, особенностями военной деятельности также не отвечало современным требованиям.

"Как известно, военная форменная одежда бывает как торжественной, так и повседневной, офисной, полевой, специальной. С учетом этого изготавливаются эскизы одежды для военнослужащих и сотрудников сферы. При этом будут строго учитываться прочность материала, качество отличительных знаков и даже мелких деталей форменной одежды военнослужащих", - пояснила Камилова.

AP Photo / Anvar Ilyasov Глава ГУВД Ташкента рассказал, какой будет новая форма узбекской милиции

Планируется, что первые образцы созданной одежды будут проходить апробацию в воинских частях, при этом военнослужащие смогут высказать свои пожелания и замечания. Затем будет налажено производство форменной военной одежды в широком ассортименте.

Рабочая группа по созданию новых образцов военной формы появилась в Узбекистане в декабре 2018 года. В нее вошли работники Совета безопасности при президенте, представители Кабинета министров, министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Военной прокуратуры, Государственной службы безопасности президента, Национальной гвардии, Службы госу­дарственной безопасности, Комитета по охране госу­дарственной границы СГБ, Госу­дарственного таможенного комитета, Госу­дарственного комитета по оборонной промышленности, специалисты центра дизайна "Истиклол", профессора и преподаватели Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, эксперты.