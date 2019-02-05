Договор вместо ссор: узбекистанцев могут обязать заключать брачные контракты

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Пора пересмотреть нормы Семейного кодекса Узбекистана, касающиеся брачного договора и пойти по пути обязательного заключения брачного договора, заявила руководитель отдела по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере укрепления института семьи НИПЦ "Оила" Гулнора Ишанханова в интервью "Народному слову".

Она отметила, что этот вид договора не приобрел популярность среди населения страны, как и во многих странах СНГ, где бытует мнение, что думать о разводе в период бракосочетания нелогично и неуместно.

"По долгу службы мне нередко приходится участвовать в процессах изучения причин и последствий разводов, анализа этой больной для общества проблемы. Становится все более очевидной необходимость совершенствования нормативно-правовой базы по вопросам создания семьи, чтобы не допустить дискриминации прав одной из сторон, находящихся в брачных отношениях. Многие эксперты, опираясь на международный опыт, рекомендуют популяризовать институт брачного договора, вносить в этот документ не только имущественные вопросы, но и семейные отношения", - заявила Ишанханова.

Она полагает, что таким образом можно будет предотвратить вмешательство третьих лиц в семейные отношения, лишение после развода одного из супругов, а иногда и детей, жилья или даже денег на их содержание.

"Думается, пора пересмотреть нормы Семейного кодекса, касающиеся брачного договора. Возможно, логичнее будет все-таки пойти по пути обязательного заключения брачного договора, урегулирования не только имущественных прав супругов в браке и на случай развода, но и взаимных обязательств супругов по отношению к содержанию и воспитанию детей в браке", - добавила Ишанханова.

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В брачном контракте, по ее мнению, должно быть прописано общение супругов с детьми после развода, обязательное закрепление права на обеспечение жилым помещением супруга с детьми после развода, право на увеличение доли в имуществе с учетом вины супруга в распаде семьи, например, в случае измены.

Сейчас брачному договору посвящена глава 6 Семейного кодекса Узбекистана. По закону контракт составляется письменно и заверяется нотариально, как до заключения, так и в период брака. Контракт дает возможность супругам определить свои права и обязанности по взаимному содержанию, несению семейных расходов, участию доходов друг друга, определить имущество приобретено до и после брака, которое будет передано в случае развода. А также решить многие вопросы, касающиеся имущественных отношений. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. Но односторонний отказ от исполнения данного документа не допускается.

"Вот таким, лояльным, учитывающим все права, свободы и интересы заключающих брак граждан, является брачный договор. Заключать его или нет — выбор за каждым. От себя как юриста хочу лишь добавить, что брачный договор не разрушает любовь, семью, напротив, способствует ее укреплению. Если все-таки предстоит развод, то позволит оградить от ненужных конфликтов и затяжных судебных процессов, а главное, защитить права каждого из членов семьи", - заключила представитель НИПЦ "Оила".

По данным "Народного слова" в течение 2018 года в нотариальных конторах Узбекистана было заключено 219 брачных договоров на 311,4 тысячи браков.