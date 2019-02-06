22:12 06 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.35
  • EUR9623.11
  • USD8401.53
Поиск

Адвокат объяснил, к чему в Узбекистане приведет "любовь по контракту"

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
Получить короткую ссылку
120 0 0

Адвокат Филипп Деменков объяснил Sputnik, почему даже наличие обязательных брачных контрактов не гарантирует, что разводы и раздел имущества будут проходить гладко.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Обязательное заключение брачного договора не вяжется с мировым трендом, так как по всему миру контракт - это возможность для супругов урегулировать важные для них вопросы, считает адвокат Филипп Деменков.

Он отметил, что сейчас в России и в странах СНГ заключение брачного контракта исключительно добровольное. Как правило, такой документ регулирует именно имущественные отношения супругов. В США же, например, в брачных договорах указываются и другие моменты, например, связанные с изменами. 

Юрист полагает, что законодательно закрепленное обязательство заключать брачный контракт ни к чему хорошему не приведет.

"Как и любой договор его можно оспорить в суде. Часто даже при наличии контракта при расторжении брака у супругов возникают вопросы, появляются иски об оспаривании", - подчеркнул Деменков.

Кроме имущественных отношений, в брачном договоре может быть указан режим общения с ребенком в случае развода, но этот пункт также не должен противоречить законодательству.

"Если супругам договор необходим, например, для определения за собой какого-то конкретного имущества, то в нем есть смысл. А если его заключают просто так, чтобы был, контракт в дальнейшем может ничем не помочь", - добавил Деменков.

По его мнению, если супруги разумно подходят к заключению договора и принимают такое решение самостоятельно, а не по принуждению, то даже при расторжении брака у них, скорее всего, не возникнет разногласий и желания поделить имущество по-другому. 

Жених и невеста на бракосочетании
flickr.com/ ChuWeiHunG IPhoto
Договор вместо ссор: узбекистанцев могут обязать заключать брачные контракты
Напомним, руководитель отдела по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере укрепления института семьи НИПЦ "Оила" Гулнора Ишанханова заявила ранее, что пора пересмотреть нормы Семейного кодекса Узбекистана, касающиеся брачного договора и пойти по пути обязательного заключения брачного договора. По ее мнению, таким образом можно будет предотвратить вмешательство третьих лиц в семейные отношения, лишение после развода одного из супругов, а иногда и детей, жилья и денег. 

Сообщалось, что в течение 2018 года в нотариальных конторах Узбекистана было заключено 219 брачных договоров на 311,4 тысячи браков.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Идеи для горячих образов на День всех влюбленных
Лучшие образы для девушек в День святого Валентина
Американец снимает реалистичные сцены с игрушками
Американец "оживляет" имперцев из "Звездных войн" и покемонов – видео
Плюсы отказа от курения: как изменится ваш организм

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054