Адвокат объяснил, к чему в Узбекистане приведет "любовь по контракту"

Адвокат Филипп Деменков объяснил Sputnik, почему даже наличие обязательных брачных контрактов не гарантирует, что разводы и раздел имущества будут проходить гладко.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Обязательное заключение брачного договора не вяжется с мировым трендом, так как по всему миру контракт - это возможность для супругов урегулировать важные для них вопросы, считает адвокат Филипп Деменков.

Он отметил, что сейчас в России и в странах СНГ заключение брачного контракта исключительно добровольное. Как правило, такой документ регулирует именно имущественные отношения супругов. В США же, например, в брачных договорах указываются и другие моменты, например, связанные с изменами.

Юрист полагает, что законодательно закрепленное обязательство заключать брачный контракт ни к чему хорошему не приведет.

"Как и любой договор его можно оспорить в суде. Часто даже при наличии контракта при расторжении брака у супругов возникают вопросы, появляются иски об оспаривании", - подчеркнул Деменков.

Кроме имущественных отношений, в брачном договоре может быть указан режим общения с ребенком в случае развода, но этот пункт также не должен противоречить законодательству.

"Если супругам договор необходим, например, для определения за собой какого-то конкретного имущества, то в нем есть смысл. А если его заключают просто так, чтобы был, контракт в дальнейшем может ничем не помочь", - добавил Деменков.

По его мнению, если супруги разумно подходят к заключению договора и принимают такое решение самостоятельно, а не по принуждению, то даже при расторжении брака у них, скорее всего, не возникнет разногласий и желания поделить имущество по-другому.

flickr.com/ ChuWeiHunG IPhoto Договор вместо ссор: узбекистанцев могут обязать заключать брачные контракты

Напомним, руководитель отдела по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере укрепления института семьи НИПЦ "Оила" Гулнора Ишанханова заявила ранее, что пора пересмотреть нормы Семейного кодекса Узбекистана, касающиеся брачного договора и пойти по пути обязательного заключения брачного договора. По ее мнению, таким образом можно будет предотвратить вмешательство третьих лиц в семейные отношения, лишение после развода одного из супругов, а иногда и детей, жилья и денег.

Сообщалось, что в течение 2018 года в нотариальных конторах Узбекистана было заключено 219 брачных договоров на 311,4 тысячи браков.