ВБ назвал "поразительными" успехи Узбекистана в ликвидации детского труда

По мнению вице-президент банка, республика смогла снизить числа случаев принудительного труда и внедрить эффективные механизмы для мониторинга, обратной связи и реагирования.

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Вице-президент Всемирного банка (ВБ) Сирил Мюллер назвал поразительными результаты властей Узбекистана в снижении случаев принудительного труда в республике.

По данным МИД Узбекистана, делегация, которую возглавляет вице-премьер республики Танзила Нарбаева, в Вашингтоне встретилась с Мюллером. В ходе встречи стороны обсудили как вопросы двустороннего взаимодействия, так и в рамках страновой программы достойного труда в Узбекистане, реализуемой совместно с Международной организацией труда (МОТ).

"Говоря откровенно, никто из сторонних наблюдателей… не ожидал таких поразительных результатов как в вопросе детского и принудительного труда, так и в целом в развитии гражданского общества", - приводит слова Мюллера пресс-служба МИД.

Вице-президент отнес к двум принципиальным достижениям Узбекистана в данной области устойчивое снижение числа случаев принудительного труда и внедрение эффективных механизмов для мониторинга, обратной связи и реагирования.

Мюллер отметил, что "общественное сознание (в Узбекистане – ред.) достигло такого уровня, при котором не только детский, но и принудительный труд воспринимается как морально недопустимое явление". Вице-президент ВБ намерен посетить Узбекистан в марте для обсуждения наиболее перспективных проектов, в финансировании которых мог бы участвовать банк, добавили в МИД Узбекистана.

Sputnik / Дмитрий Виноградов Танзила Нарбаева начинает переговоры в США по отмене текстильного "бойкота"

Ранее МИД сообщал, что делегация во главе с Нарбаевой в ходе визита в США 4-6 февраля примет участие в ежегодном совещании международной коалиции Cotton Campaign в Вашингтоне для выработки дальнейших механизмов взаимодействия, направленных на отмену так называемого "бойкота крупных брендов" США в отношении текстильной продукции Узбекистана.

Cotton Campaign, в которую входят трудовые и правозащитные НПО, деловые и инвестиционные компании, в 2013 году организовала движение по бойкоту текстильной продукции Узбекистана из-за использования, по ее мнению, детского и принудительного труда при сборе хлопка в стране. К бойкоту присоединились многие известные мировые бренды одежды — Nike, Zara, GAP, Levi"s, H&M, UNIQLO и ряд других.