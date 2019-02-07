Пятилетний узбекистанец произвел фурор на олимпиаде по арифметике в Москве

Считать в уме так же быстро, как компьютер - это под силу Мухаммадюсуфу Анварову, который запросто складывает и вычитает в уме огромные числа, благодаря чему стал победителем чемпионата по ментальной арифметике среди детей.

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. В Москве прошел V Всероссийский турнир по ментальной арифметике.

В нем приняли участие 500 ребят от 5 до 13 лет. Они за восемь минут должны были решить более 200 арифметических примеров разной степени сложности, быстро произвести вычисления на слух, визуально и flash (быстро мелькающие на экране примеры).

Национальный олимпийский комитет Юные узбекистанки блеснули на турнире в Дубае

Первое место на олимпиаде по категории Beginner (младшая категория) занял узбекистанец Мухаммадюсуф Анваров. Пятилетний малыш получил золотую медаль и кубок, сообщает ИА "Жахон".

Мальчик ходит в детский сад, но ментальной арифметикой занимается уже два года под руководством наставника Эльмиры Араповой.

Как отметили члены жюри, задачи, которые решал Мухаммадюсуф, под силу не каждому взрослому.

Отметим, что это не первая победа юного гения. Мухаммадюсуф принял участие в чемпионате по ментальной арифметике, который был организован в мае 2018 года в Москве. Тогда мальчик также был награжден золотой медалью.

Ментальная арифметика – это многоуровневая система счета, которую дети осваивают с помощью главного инструмента – счет абакус. Ментальная арифметика зародилась в древнем Китае. Эта дисциплина позволяет решить на скорость самые запутанные головоломки.