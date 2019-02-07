Отмыли и осмотрели: кем оказался якобы писавший Мирзиёеву детдомовец

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента нашли выпускника детдома Александра Борисова, чье обращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву активно распространялось в соцсетях.

В своем обращении Борисов писал, что он вынужден жить на улице, так как подвергается избиениям со стороны соседей по общежитию. Кроме того, паспорт у него украли, а сотрудники ГУВД "постоянно забирают на Панельный".

© ГУВД г. Ташкента Сотрудники ГУВД Ташкента помогли бывшему воспитаннику детдома

Сотрудники ГУВД Ташкента нашли парня и помогли ему: он помылся, его постригли, выдали новую одежду. Борисов также сфотографировался на биометрический паспорт. Парня осмотрела заведующая отделением семейной поликлиники № 58. Сейчас он находится в больнице, где его осмотрят специалисты узкого профиля. После медосмотра ему помогут в трудоустройстве. Ситуацию с соседями по общежитию также обещают изучить.

© ГУВД г. Ташкента Сотрудники ГУВД Ташкента помогли бывшему воспитаннику детдома

Сотрудники Информационного мультимедийного центра ГУВД Ташкента показали Борисову письмо, написанное от его имени. Александр заявил, что к письму, распространившемуся в интернете, никакого отношения не имеет и не знает, кто его автор. Более того, парень отрицает, что испытывал плохое к себе отношение со стороны старшего инспектора профилактики Ирушкина или других сотрудников ГУВД. Он также признался, что паспорт на самом деле потерял, и злоупотребляет алкогольными напитками. Пристрастие Борисова к спиртному подтвердили и представители одного из ТЧСЖ, где некоторое время назад он работал.

Сотрудники ГУВД обещают следить за судьбой Борисова и рассказывать о его дальнейшей судьбе.