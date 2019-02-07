МИФИ в Ташкенте возглавил преподаватель из Инха

Первые студенты будут приняты в филиал Московский инженерно-физический институт в предстоящем 2019-2020 учебного года

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Исполнительным директором созданного в Ташкенте филиала Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" (НИЯУ "МИФИ") назначен Алишер Санетуллаев.

Соответствующее постановление кабинета министров Узбекистана подписано 6 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба агентства "Узатом".

© Sputnik / Евгений Биятов Российский МИФИ принял первых студентов из Узбекистана

До своего назначения Санетуллаев преподавал в филиале Института Инха в Ташкенте.

По образованию Алишер Санетуллаев - физик-ядерщик, имеет опыт зарубежной работы в данной сфере в Мичиганском государственном университете (США) и Университете Британской Колумбии (Канада).

Имеет ученую степень PHD.

Филиал НИЯУ "МИФИ" в Ташкенте создан с целью подготовки высококвалифицированных кадров для первой атомной электростанции Узбекистана, старт проекту по строительству которой был дан в октябре 2018 года.

Планируется, что первые студенты, порядка 100 человек, будут приняты в филиал НИЯУ "МИФИ" с предстоящего 2019-2020 учебного года.

Кроме того, в настоящее время в головном вузе НИЯУ "МИФИ" в Москве проходят обучение 58 студентов из Узбекистана.