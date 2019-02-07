Кто должен платить за доставку тела мигранта на родину: ответ МИД Узбекистана

Брат погибшего в Москве узбекистанца записал обращение к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой сделать доставку тел граждан республики на родину бесплатной.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана прокомментировало распространившуюся в СМИ и соцсетях видеозапись, на которой брат погибшего в Москве Отабека Болтаева просит президента Шавката Мирзиёева сделать бесплатной доставку тел граждан республики на родину.

Брат Болтаева Баходир Ахмедов живет в России с 2003 года. В ноябре прошлого года Болтаев приехал к нему на заработки и трудился дворником. В его обязанности входила очистка ото льда и снега крыши трехэтажного здания. 5 января 2019 года узбекистанец упал с крыши, ударился о забор и погиб.

Ахмедов записал видеообращение из машины, когда вез на заднем сиденье гроб с телом брата. Он жаловался на то, что посольство Узбекистана и национальный авиаперевозчик "Узбекистон хаво йуллари" отказали ему в помощи. Деньги на отправку тела на родину, по словам Ахмедова, ему пришлось искать самому.

Однако по информации консульского отдела посольства Узбекистана, Ахмедов 9 января 2019 года, то есть за день до обращения в посольство, под роспись получил от руководства Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Жилищник Пресненского района", где работал Болтаев, 100 тысяч рублей (около 1,5 тысячи долларов) для транспортировки и захоронения. По данным МИД, стоимость ритуальных услуг и авиаперевозки составляет от 50 до 100 тысяч рублей.

Кроме того, по приказу директора ГБУ на имя супруги Болтаева будет переведена единовременная материальная помощь в размере 250 тысяч рублей.

Как напомнили в МИД, в соответствии со статьями 220 Трудового кодекса, 1084 и 1088 Гражданского кодекса РФ ответственность за возмещения вреда лицам, понесшим ущерб здоровью при исполнении трудовых обязанностей, в полной мере несет работодатель.

Таким образом, Ахмедов до обращения в Посольства уже располагал достаточными материальными средствами для отправки тела Болтаева и его доводы о финансовых трудностях не соответствуют действительности, считают в ведомстве.

"Консульский отдел посольства не имеет сведений о получении родственниками Болтаева вышеуказанных сумм или об их заявлении в правоохранительные органы (в соответствии с действующим российским законодательством) о возмещении работодателем нанесенного морального и материального вреда в связи с лишением кормильца, а также о привлечении к уголовной ответственности виновных в ненадлежащем обеспечении техники безопасности", - говорится в сообщении.

В случае официального обращения членов семьи Болтаева или их законного представителя консульско-правовой департамент МИД Узбекистана готов к защите законных прав и интересов семьи погибшего.

В соответствии с постановлением президента Узбекистана "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции Республики Узбекистан" при Министерстве занятости и трудовых отношений создан Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом. Документом предусмотрено покрытие указанным Фондом расходов по перевозке тел узбекских граждан, умерших в период нахождения в трудовой миграции.