За права журналистов в Узбекистане будет бороться медиа-омбудсман

Медиа-омбудсману также предстоит работать с жалобами читателей, зрителей и юридических лиц на какие-либо материалы СМИ.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. В Узбекистане планируют учредить институт медиа-омбудсмана, который займется усилением гарантий защиты прав и законных интересов СМИ, предупреждением необоснованного вмешательства госорганов в их деятельность, а также решением споров между СМИ и госорганами, физическими, юридическими лицами, сообщает пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций.

Медиа-омбудсман будет также наблюдать за тем, чтобы СМИ соблюдали действующее законодательство республики, в том числе в информационной сфере. Ему предстоит работать с жалобами читателей, зрителей и юридических лиц на какие-либо материалы СМИ.

"Медиа-омбудсман, придерживаясь идей независимости средств массовой информации и свободы слова, будет выполнять функции своего рода посредника по урегулированию подобных споров и решать в досудебном порядке имеющиеся проблемы между СМИ и госорганами, физическими, юридическими лицами", - отметили в агентстве.

Подчеркивается, что Медиа-омбудсман должен обладать независимостью, богатым практическим опытом, хорошо знать правовые нормы и редакционную работу, иметь репутацию компетентного профессионала, а также дипломатичность.

Учреждение института Медиа-омбудсмана призвано укрепить правовую и этическую культуру журналистов Узбекистана.