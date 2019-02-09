Работу учителей физкультуры оценят по рейтинговой системе

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. В Узбекистане утверждена рейтинговая система оценки эффективности деятельности преподавателей физкультуры, пишет norma.uz.

По рейтинговой системе будут оценивать инструкторов физвоспитания государственных детсадов, преподавателей физкультуры школ, лицеев, колледжей, вузов, а также заведующих кафедрами.

Оценкой учителей займется специальная комиссия из девяти человек. В ее состав войдут представители региональных управлений физкультуры и спорта, руководители учебных заведений и территориальных отделов спортивных федераций, а также профессоры-преподаватели.

Члены комиссии будут проводить собеседование с педагогом для того, чтобы определить уровень его квалификации по предмету: умеет ли он вести урок, знает ли правила техники безопасности в сфере физвоспитания. Процесс собеседования снимается на видео, ответы и вопросы регистрируются в специальном журнале.

Результаты оценки в течение трех дней направляются в Министерство физической культуры и спорта, которое ведет электронную базу рейтинга преподавателей.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Узбекистанцы будут сдавать спортивные нормативы дважды в год

Учителям будут давать оценку каждые пять лет. Молодые специалисты, недавние выпускники вузов или колледжей, станут проходить эту процедуру после трех лет профессиональной деятельности.

Педагоги, приступившие к работе после длительного периода нетрудоспособности (более трех месяцев), отпусков по беременности и родам, а также по уходу за ребенком, привлекаются к рейтинговой оценке через год после возвращения в образовательное учреждение.

При переходе учителя из одного учебного заведения в другое рейтинг сохраняется.