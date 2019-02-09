Работу учителей физкультуры оценят по рейтинговой системе

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. В Узбекистане утверждена рейтинговая система оценки эффективности деятельности преподавателей физкультуры, пишет norma.uz.
По рейтинговой системе будут оценивать инструкторов физвоспитания государственных детсадов, преподавателей физкультуры школ, лицеев, колледжей, вузов, а также заведующих кафедрами.
Оценкой учителей займется специальная комиссия из девяти человек. В ее состав войдут представители региональных управлений физкультуры и спорта, руководители учебных заведений и территориальных отделов спортивных федераций, а также профессоры-преподаватели.
Члены комиссии будут проводить собеседование с педагогом для того, чтобы определить уровень его квалификации по предмету: умеет ли он вести урок, знает ли правила техники безопасности в сфере физвоспитания. Процесс собеседования снимается на видео, ответы и вопросы регистрируются в специальном журнале.
Результаты оценки в течение трех дней направляются в Министерство физической культуры и спорта, которое ведет электронную базу рейтинга преподавателей.
Учителям будут давать оценку каждые пять лет. Молодые специалисты, недавние выпускники вузов или колледжей, станут проходить эту процедуру после трех лет профессиональной деятельности.
Педагоги, приступившие к работе после длительного периода нетрудоспособности (более трех месяцев), отпусков по беременности и родам, а также по уходу за ребенком, привлекаются к рейтинговой оценке через год после возвращения в образовательное учреждение.
При переходе учителя из одного учебного заведения в другое рейтинг сохраняется.