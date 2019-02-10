Имели право: в ГУВД Ташкента прокомментировали народные видео о радарах

Автором одного из видео о якобы неправильной установке радаров оказался водитель, имеющий несколько неоплаченных штрафов.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Распространение видео, якобы демонстрирующие нарушения со стороны сотрудников ДПС УБДД, в служебные обязанности которых входит обеспечение работы мобильного радара, является правонарушением, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

В ролике, распространившемся через Telegram-группы, водитель автомобиля Nexia на повышенных тонах обращается с претензиями к сотруднику УБДД, снимая все происходящее на мобильный телефон. Мужчину беспокоило, что инспектор ДПС находился в автомобиле ("прятался"), а стоящий перед его автомобилем мобильный радар (на трех ножках) не было видно издалека. Сотрудник УБДД, спокойно отвечал на вопросы и пытался объяснить водителю суть законодательного акта, согласно которому он действует.

В ГУВД подчеркнули, что сотрудник УБДД не нарушал установленных законом должностных инструкций. Например, имел право находиться в личном автомобиле.

"Путаница возникает из-за непонимания Пункта 14 Постановления № 975, согласно которому "сотрудник ДПС обязан выполнять служебные задачи открыто". Дело в том, что служебные задачи сотрудников ДПС различаются. Необходимо видеть разницу между тем сотрудником ДПС, чьи служебные обязанности связаны непосредственно с визуальным выявлением правонарушения и составлением протокола о нем, и сотрудником ДПС, в чьи служебные обязанности входит обеспечение работы мобильного радара. Во втором случае, установив и настроив радар, сотрудник находится рядом для обеспечения его охраны. Быть видимым с дороги ему необязательно", - пояснили в ГУВД.

Также в ведомстве добавили, что мобильный радар можно установить за автомобилем, а сертификат соответствия мобильного радара и информацию о дислокации сотрудника может запросить исключительно водитель, превышение скоростного режима за которым было зафиксировано мобильным радаром.

Sputnik В Ташкенте радары зафиксировали за месяц 45 тысяч фактов превышения скорости

По данным ГУДВ, водитель Nexia, покинув свой автомобиль для съемки, он согласно Правилам дорожного движения стал пешеходом и нарушил минимум два требования правил дорожного движения. Кроме того, с сентября прошлого года по текущий момент он получил четыре штрафа за превышения скоростного режима, но ни один не оплатил.

В рамках стартовавшего еще 30 января специального мероприятия, проводимого дорожно-патрульной службой совместно с Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана, водителю предстояло нести ответственность за неуплату штрафа за нарушение ПДД в установленный законом срок 60 дней. Его автомобиль подлежал помещению на штрафстоянку до момента оплаты штрафов.

"Распространение подобных фотографий и видеороликов с комментариями авторов является серьезной проблемой в связи с тем, что они приводят к дезинформации тысяч людей о правах и обязанностях сотрудников ДПС УБДД. Это подрывает их авторитет, приводит к неоправданным конфликтам других водителей с сотрудниками ДПС, рискам морального и физического ущерба", - подчеркнули в ГУВД.

Там напомнили, что водители считают, что сотрудник ДПС УБДД превышает свои должностные полномочия или в чем-либо нарушает закон, то следует сообщить об этом напрямую в управление через один из каналов связи.