15:26 10 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.35
  • EUR9623.11
  • USD8401.53
Поиск
Учения узбекских военных на полигоне Каттакурган

Военные Узбекистана впервые применили на учениях артиллерийскую "карусель"

© Министерство обороны Узбекистана.
Общество
Получить короткую ссылку
3810

Способ ведения огня по мишеням, называемый "артиллерийской каруселью" обеспечивает высокую степень огневого поражения и дезориентирует противника.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Военнослужащие Узбекистана в ходе занятий на полигоне "Каттакурган" в Самаркандской области впервые применили новую тактику ведения огня — артиллерийскую "карусель", основанную на опыте Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны.

На базе полигона "Каттакурган" Центрального военного округа в Самаркандской области прошли показательные занятия по ведению и управлению огнем артиллерии. В учебных сборах, организованных Генштабом Вооруженных Сил Узбекистана приняли участие специалисты артиллерийских подразделений и преподаватели высших военных учебных заведений Минобороны.

Учения узбекских военных на полигоне Каттакурган
© Министерство обороны Узбекистана.
Учения узбекских военных на полигоне "Каттакурган"

Участникам сборов показали современный способ ведения огня по мишеням, называемый "артиллерийской каруселью". Такой способ применялся впервые в Узбекистане на основе опыта его применения военными подразделениями России. Подобная техника обеспечивает высокую степень огневого поражения и дезориентирует противника.

По данным министерства, артиллеристы на практике продемонстрировали ведение огня из 122-мм гаубицы Д-30 и боевой машины БМ-21, управление огнем в ходе проведения оборонительных мероприятий на дистанцию 12-14 км и стрельб с ходу по мишеням на 8-9 км расстояние при совершении марша. На дневных и ночных занятиях применялись осветительные и осколочно-фугасные снаряды.

Учения узбекских военных на полигоне Каттакурган
© Министерство обороны Узбекистана.
Учения узбекских военных на полигоне "Каттакурган"

Также артиллеристы на практике отработали действия по уничтожению колонны техники условного противника и отражение атаки, прохождение через минные заграждения и другие.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Дети катаются на качелях в Кабуле, Афганистан
Детство без игрушек и сладостей: как живут маленькие афганцы
Кот увидел свою копию и впал в ступор – видео
Кот увидел свою "копию" и впал в ступор – забавное видео
Наркотики из Афганистана
Угроза "белой смерти": производство наркотиков в Афганистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054