Военные Узбекистана впервые применили на учениях артиллерийскую "карусель"

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Военнослужащие Узбекистана в ходе занятий на полигоне "Каттакурган" в Самаркандской области впервые применили новую тактику ведения огня — артиллерийскую "карусель", основанную на опыте Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны.

На базе полигона "Каттакурган" Центрального военного округа в Самаркандской области прошли показательные занятия по ведению и управлению огнем артиллерии. В учебных сборах, организованных Генштабом Вооруженных Сил Узбекистана приняли участие специалисты артиллерийских подразделений и преподаватели высших военных учебных заведений Минобороны.

© Министерство обороны Узбекистана. Учения узбекских военных на полигоне "Каттакурган"

Участникам сборов показали современный способ ведения огня по мишеням, называемый "артиллерийской каруселью". Такой способ применялся впервые в Узбекистане на основе опыта его применения военными подразделениями России. Подобная техника обеспечивает высокую степень огневого поражения и дезориентирует противника.

По данным министерства, артиллеристы на практике продемонстрировали ведение огня из 122-мм гаубицы Д-30 и боевой машины БМ-21, управление огнем в ходе проведения оборонительных мероприятий на дистанцию 12-14 км и стрельб с ходу по мишеням на 8-9 км расстояние при совершении марша. На дневных и ночных занятиях применялись осветительные и осколочно-фугасные снаряды.

© Министерство обороны Узбекистана. Учения узбекских военных на полигоне "Каттакурган"

Также артиллеристы на практике отработали действия по уничтожению колонны техники условного противника и отражение атаки, прохождение через минные заграждения и другие.