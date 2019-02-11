На Узбекистан движется холодный воздух из Поволжья: чего ждать от погоды

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Сухая и теплая погода к середине неделе сменится осадками под влиянием относительно холодного воздуха из районов Поволжья, сообщает МЧС.
По данным ведомства, 12 февраля по большей части территории страны ожидается погода без осадков, лишь на юге республики местами возможен дождь. Ожидается повышение температуры ночью до 5-7 градусов тепла, днем до 14-17 градусов тепла.
К пятнице, 15 февраля, на большей части территории осадки прекратятся, лишь в Ташкентской области и Ферганской долине местами вероятны дожди. В ночные и утренние часы возможен переход дождя в снег. Температура воздуха ночью понизится до 2 градусов мороза, а днем составит 7-12 градусов тепла.
К субботе установится погода без осадков. Температура воздуха днем повысится до 10-15 градусов тепла.