На Узбекистан движется холодный воздух из Поволжья: чего ждать от погоды

Погода без осадков установится в Узбекистане только ближе к выходным, в середине недели возможен снег и дождь.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Сухая и теплая погода к середине неделе сменится осадками под влиянием относительно холодного воздуха из районов Поволжья, сообщает МЧС.

По данным ведомства, 12 февраля по большей части территории страны ожидается погода без осадков, лишь на юге республики местами возможен дождь. Ожидается повышение температуры ночью до 5-7 градусов тепла, днем до 14-17 градусов тепла.

В середине недели, 13-14 февраля, на территорию республики распространится влияние теплой воздушной массы с последующим вторжением относительно холодного воздуха из районов Поволжья. По республике местами пройдут дожди,на севере страны возможен снег. К 14 февраля температура воздуха днем понизится до 5-10 градусов тепла.

К пятнице, 15 февраля, на большей части территории осадки прекратятся, лишь в Ташкентской области и Ферганской долине местами вероятны дожди. В ночные и утренние часы возможен переход дождя в снег. Температура воздуха ночью понизится до 2 градусов мороза, а днем составит 7-12 градусов тепла.

К субботе установится погода без осадков. Температура воздуха днем повысится до 10-15 градусов тепла.