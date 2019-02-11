Будущая АЭС – это гордость Узбекистана – мнение эксперта МАГАТЭ

В ближайшее время в Узбекистане запланировано начало строительства комплекса из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Первая атомная электростанция Узбекистана – это национальный проект, которым необходимо гордиться. Об этом заявил в ходе семинара в Ташкенте эксперт Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) Жорж Хаддад, сообщает пресс-служба агентства "Узатом".

"Вы должны гордиться этим проектом, вы должны работать вместе. Ни в одной стране, ни одно ведомство не строит АЭС самостоятельно. Важно понимать, что этот проект важен для всех. Необходимо координировать работу над проектом и с другими ведомствами", - отметил инженер по ядерной инфраструктуре Хаддад, выступая перед участниками семинара, прошедшего в Ташкенте.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Строительство АЭС в Узбекистане не начнется до 2022 года

В свою очередь, директор Отдела безопасности ядерных установок Грег Жентковски отметил, что очень важно, что в Узбекистане так серьезно подошли к вопросу тщательного выбора площадки для будущей АЭС. Доказательством тому служит и приглашение на данном этапе в Ташкент миссии МАГАТЭ с целью повышения знаний узбекских специалистов.

"Мне было приятно работать в этом проекте, поделиться информацией, касающейся выбора площадки. Эта работа должна быть самым тщательным образом проведена, чтобы с самого начала встать на правильную дорогу. Это является гарантом того, что работа будет развиваться устойчиво и безопасно... График вашего проекта по строительству первой АЭС Узбекистана является очень амбициозным. И мы постараемся помочь вам достичь поставленных целей", - резюмировал эксперт.

Главный специалист по ядерной безопасности Айхан Алтинйуллар, говоря об итогах встречи в Ташкенте, отметил, что положено начало большой совместной работы по реализации проекта. МАГАТЭ располагает возможностями по организации детальных семинаров по сейсмологии, гидрологии метрологии, геотехническим и другим аспектам, важным для строительства АЭС.

Напомним, что 7 сентября 2018 года премьеры России и Узбекистана подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту. Проект предполагает строительство 2 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200.

