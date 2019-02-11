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Новогодние украшения на улице Навои в Ташкенте

Дроны, светофоры и 50 км/ч: в Ташкенте поборются с пробками и авариями

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Программа обеспечения безопасности дорожного движения включает инвентаризацию знаков и светофоров, борьбу с пробками, строительство дополнительных парковочных мест и многое другое.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. В столице Узбекистана утвердили территориальную программу обеспечения безопасности дорожного движения на 2019-2020 годы, сообщили в пресс-службе хокмията Ташкента.

Программа включает инвентаризацию дорожных знаков и светофоров, изучение дорожной ситуации для предотвращения заторов, строительство дополнительных парковочных мест и многое другое.

До конца этого года в Ташкенте изучат ситуацию с дорожными знаками, их текущее состояние и наличие на всех необходимых участках. Запланирована инвентаризация установленных светофоров, установка дополнительных в том числе и по запросам населения. Светофоры с лампами накаливания заменят светодиодными

Радар на дороге в Ташкенте
Пресс-служба ГУВД Ташкента
Имели право: в ГУВД Ташкента прокомментировали народные видео о радарах
У всех мест скопления людей и общественных объектов появятся знаки, ограничивающие скорость движения до 50 км/ч. при наличии трех и более полос движения в каждом из направлений. Разгоняться нельзя будет рядом со школами, ДОУ, институтами, лицеями/колледжами, поликлиниками, больницами, рынками, бизнес-центрами, супермаркетами, парками, театрами, стадионами, концертными залами, мечетями, церквями, местами проведения свадебных торжеств.

В общественных местах и местах с высоким риском ДТП планируют также установить дополнительные стационарные и мобильные радары.

Для борьбы с пробками в городе будут постоянно мониторить дорожную ситуацию, в том числе с использованием малых дронов. Оптимизируют сигналы светофоров, установив таймеры обратного отсчета времени, организуют дополнительные платные парковочные места вдоль улиц и дорог. Припаркованные в неположенном месте авто будут эвакуировать.




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