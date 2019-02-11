Дроны, светофоры и 50 км/ч: в Ташкенте поборются с пробками и авариями

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. В столице Узбекистана утвердили территориальную программу обеспечения безопасности дорожного движения на 2019-2020 годы, сообщили в пресс-службе хокмията Ташкента.
Программа включает инвентаризацию дорожных знаков и светофоров, изучение дорожной ситуации для предотвращения заторов, строительство дополнительных парковочных мест и многое другое.
До конца этого года в Ташкенте изучат ситуацию с дорожными знаками, их текущее состояние и наличие на всех необходимых участках. Запланирована инвентаризация установленных светофоров, установка дополнительных в том числе и по запросам населения. Светофоры с лампами накаливания заменят светодиодными
В общественных местах и местах с высоким риском ДТП планируют также установить дополнительные стационарные и мобильные радары.
Для борьбы с пробками в городе будут постоянно мониторить дорожную ситуацию, в том числе с использованием малых дронов. Оптимизируют сигналы светофоров, установив таймеры обратного отсчета времени, организуют дополнительные платные парковочные места вдоль улиц и дорог. Припаркованные в неположенном месте авто будут эвакуировать.