В Узбекистане сменили систему поддержки детей-сирот

Президент поручил коммерческим банкам выделять детям-сиротам льготные ипотечные кредиты для приобретения квартир, а также кредиты для занятия предпринимательской деятельностью.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В Узбекистане будет реализован комплекс мер по усилению социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает УзА.

С 1 марта 2019 года размер пособия, выплачиваемого каждому ребенку, принятому на воспитание в семью (патронат), увеличивается в 1,33 раза и составляет 820 тысяч сумов, с последующим повышением не ниже размера инфляции.

Новый документ освободил органы опеки и попечительства, дома "Мехрибонлик", детские городки, дома ребенка и другие воспитательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от уплаты государственной пошлины и сборов.

Мининфоком должен в течение 2019 года должен: обеспечить оснащение территории и помещений домов "Мехрибонлик", детских городков и домов ребенка камерами видеонаблюдения, предусмотрев возможность хранения видеозаписей в специальном архиве в течение не менее одного месяца; создание современных компьютерных классов и организацию обучения воспитанников навыкам компьютерного программирования и подготовки молодых специалистов в сфере информационных технологий за счет средств Фонда развития народного образования.

Также Мирзиёев поручил в месячный срок ввести 1 штатную единицу психолога в домах "Мехрибонлик", детских городках и домах ребенка. Также президент поручил коммерческим банкам выделять детям-сиротам льготные ипотечные кредиты для приобретения квартир в многоквартирных домах на условиях, предусмотренных для молодых семей, а также кредиты для занятия предпринимательской деятельностью.

Первоначальный взнос ипотечного кредита на приобретение жилья детям-сиротам будет выплачиваться за счет средств Фонда развития Союза молодежи Узбекистана.

При этом в параметрах строительства доступных многоквартирных домов в городах и сельской местности, начиная с 2020 года, будут предусматривать возведение, исходя из потребности в жилье, домов для реализации детям-сиротам и детям на основе льготного ипотечного кредитования.

Кроме того, в разрабатываемом сегодня проекте закона "О занятости населения" в новой редакции будут предусмотрены дополнительные гарантии для трудоустройства детей-сирот после их выпуска из воспитательных учреждений.

Мирзиёев также поручил МВД до 1 апреля 2019 года внести предложения по обеспечению постоянной пропиской в городе Ташкенте и Ташкентской области детей-сирот на жилую площадь, где постоянно прописаны их приемные родители.

Еще один важный момент – работникам органов опеки и попечительства выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты для покрытия транспортных расходов, связанных с выполнением возложенных на них задач, в размере 170 000 сумов, с последующим повышением не ниже размера инфляции.

Также с 1 октября 2019 года размеры базовых тарифных ставок руководящих работников и воспитателей c высшим образованием домов "Мехрибонлик", детских городков, а также воспитателей c высшим образованием всех типов учреждений народного образования будут приравнены к размерам базовых тарифных ставок соответственно руководящих и педагогических работников общеобразовательных школ с отменой надбавки, предусмотренной для воспитателей государственных специализированных образовательных учреждений с углубленным изучением отдельных предметов.