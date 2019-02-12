Росгвардейцы поделятся опытом с коллегами из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Делегация Национальной гвардии Узбекистана прибыла в Россию, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Официальный визит продлится четыре дня. Планируется подписать план сотрудничества на 2019 год.
Кроме того, узбекистанцам покажут технические средства и автотранспорт, применяемые в подразделениях вневедомственной охраны Росгвардии, а также автомобильный контрольно-пропускной пункт и расположение войсковой комендатуры, Лазерный и Наноцентр Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".
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Также гостям продемонстрируют работу подразделений дежурной части ГУ Росгвардии по Московской области и Федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Московской области". Члены делегации ознакомятся также с экспозицией Центрального музея войск национальной гвардии РФ.