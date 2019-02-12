Росгвардейцы поделятся опытом с коллегами из Узбекистана

В первый день визита в РФ члены делегации республики посетили Останкинскую телебашню, где им показали порядок организации охраны телецентра.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Делегация Национальной гвардии Узбекистана прибыла в Россию, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Официальный визит продлится четыре дня. Планируется подписать план сотрудничества на 2019 год.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Нацгвардия Узбекистана провела совместный тренинг с милицией КНР

"В первый день рабочей поездки члены делегации посетили Останкинскую телебашню, где им показали порядок организации охраны телецентра. В программе визита запланировано посещение Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области и объектов Главного управления Росгвардии по г. Москве, встреча с начальником Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии генерал-лейтенантом полиции Александром Грищенко, круглый стол по вопросам обеспечения надежности охраны важных государственных объектов в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ", — говорится в публикации.

Кроме того, узбекистанцам покажут технические средства и автотранспорт, применяемые в подразделениях вневедомственной охраны Росгвардии, а также автомобильный контрольно-пропускной пункт и расположение войсковой комендатуры, Лазерный и Наноцентр Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".

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Также гостям продемонстрируют работу подразделений дежурной части ГУ Росгвардии по Московской области и Федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Московской области". Члены делегации ознакомятся также с экспозицией Центрального музея войск национальной гвардии РФ.