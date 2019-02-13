Мирзиёев утвердил постановление об открытии филиала МГИМО в Ташкенте

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что филиал МГИМО в Ташкенте планируется открыть в сентябре этого года.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об открытии филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Ташкенте, сообщило во вторник Министерство юстиции страны.

© Sputnik / AlexTikhomirov Ташкентский филиал МГИМО откроется в сентябре

"Принято постановление президента "Об организации деятельности филиала "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации" в городе Ташкенте", – сообщает в своем Telegram-канале Минюст.

По данным министерства, учебный процесс в филиале предусматривает четырехлетнее обучение по программам бакалавриата и двухлетнее обучение по программам магистратуры, а также осуществляется преимущественно в очной форме.

"Обучение в филиале осуществляется на русском и английском языках по учебным планам и образовательным программам, утверждаемым головным учреждением в соответствии с федеральными образовательными стандартами Российской Федерации", - отмечает Минюст.

По данным Посольства РФ в Узбекистане, в республике сейчас работают филиалы четырех российских вузов. В Ташкенте — МГУ имени Ломоносова, Российского экономического университета имени Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, а в Алмалыке Ташкентской области в этом учебном году открылся филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС". Ранее посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов сообщал, что в республике ведется работа над открытием в стране филиалов еще шести российских вузов.