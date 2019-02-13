МВД Узбекистана уничтожило "боевиков" на границе с Афганистаном

ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Спецподразделения МВД Узбекистана провели учебно-практические занятия по ликвидации "террористов" в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области.

© Министерство обороны Узбекистана. Военные Узбекистана впервые применили на учениях артиллерийскую "карусель"

"В ходе занятий сотрудники органов внутренних дел провели учения по задержанию и ликвидации террористических групп и освобождению захваченных ими заложников", - сообщает УзА со ссылкой на пресс-службу УВД Сурхандарьинской области.

Занятия прошли в Термезе (областном центре), а также Денауском и Сариасийском районах области.

По данным агентства, спецподразделения МВД также повысили навыки работы в чрезвычайных ситуациях в рамках взаимодействия со спецподразделениями других силовых ведомств.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.