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Военные учения

МВД Узбекистана уничтожило "боевиков" на границе с Афганистаном

© Sputnik Искандар Аминов l
Общество
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Спецподразделения МВД в ходе учений ликвидировали террористические группировки.

ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Спецподразделения МВД Узбекистана провели учебно-практические занятия по ликвидации "террористов" в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области.

Учения узбекских военных на полигоне Каттакурган
© Министерство обороны Узбекистана.
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"В ходе занятий сотрудники органов внутренних дел провели учения по задержанию и ликвидации террористических групп и освобождению захваченных ими заложников", - сообщает УзА со ссылкой на пресс-службу УВД Сурхандарьинской области.

Занятия прошли в Термезе (областном центре), а также Денауском и Сариасийском районах области.

По данным агентства, спецподразделения МВД также повысили навыки работы в чрезвычайных ситуациях в рамках взаимодействия со спецподразделениями других силовых ведомств.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Теги:
МВД Узбекистана, Афганистан, Узбекистан



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