Почувствовал весну: в Ташкенте раньше времени расцвел абрикос

Обычно абрикосовые деревья распускаются в Ташкенте в марте, но из-за теплой погоды они зацвели уже в середине февраля.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Абрикосовые деревья зацвели в Ташкенте раньше времени, сообщает корреспондент Sputnik.

Абрикосовые деревья зацветают весной практически первыми. Пробуждение цветочных почек происходит уже при повышении температуры до пяти градусов. Если оно происходит кратковременно, то почки снова замирают. Если температура сохраняется в течение продолжительного времени, начинается цветение.

Sputnik / Рамиз Бахтияров В Ташкенте зацвели абрикосовые деревья

Теплая погода, установившаяся в последнее время в столице Узбекистана, привела к тому, что на некоторых абрикосовых деревьях уже распустились красивые нежно-розовые цветы.

В Ташкенте зацвели абрикосовые деревья Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте зацвели абрикосовые деревья Sputnik / Рамиз Бахтияров 1 / 2 Sputnik / Рамиз Бахтияров В Ташкенте зацвели абрикосовые деревья

По данным Узгидромета, в Ташкенте сейчас переменная облачность и температура днем в 9-11 градусов тепла. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в столице Узбекистана днем сохранится температура в 6-10 градусов тепла, а вот по ночам возможно похолодание до ноля градусов. В конце недели также возможны слабые осадки, в том числе снег.