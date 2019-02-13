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Задержание преступника

В Москве выдворили на родину мошенника из Узбекистана

© Pixabay
Общество
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Мужчина обманом похитил имущество у своей соотечественницы в Каракалпакстане.

ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Из России экстрадирован 44-летний гражданин Узбекистана Пердебай Мурынесеров, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

С 2017 года мужчину разыскивали узбекские правоохранители за совершение мошенничества.

Мурынесеров, находясь в Каракалпакстане, в 2015-2016 годах похитил деньги и имущество узбекистанки на общую сумму свыше 20 миллионов сумов. Злоумышленник был объявлен в международный розыск.

В октябре 2018 года сотрудники полиции задержали Мурынесерова на территории Северного административного округа Москвы.

Теги:
Каракалпакстан, Мошенничество, Россия, Узбекистан



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