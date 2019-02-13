Плов для американцев и колодцы в Африке: как живут узбеки в Чикаго

Деятельность Узбекско-американской ассоциации в Чикаго началась 10 лет назад в подвале дома эмигранта из Узбекистана, а сейчас на ее праздники приходят тысячи человек.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik, Ксения Набаткина. Как сохранить свою культуру, живя за океаном, и приобщить к ней американцев, Sputnik рассказал президент Узбекско-американской ассоциации в Чикаго Алим Шарипов.

Ассоциация - это добровольное объединение узбеков, переехавших в США в том числе из Кыргызстана, Таджикистана и других стран. Некоторые из ее членов родились в США, но их деды и прадеды были выходцами из Центральной Азии.

"Наша общественная организация существует с 2009 года, начинали мы свою деятельность в подвале дома одного узбека, который приехал сюда еще в 1970-м году. Его зовут Шерахиддин Насафи. Его родственники еще во времена Сталина убежали из Узбекистана через Афганистан, так семья оказалась в Америке. Он и проявил инициативу создания организации. Мы собирались в его подвале и каждый день обсуждали, как помочь нашим соотечественникам здесь, что можно для них сделать", - поделился Шарипов.

Спустя 10 лет основной актив ассоциации составляют 10 узбеков, но на мероприятия, которые она организует, приходят сотни человек. Например, Plov day собрал около 300 гостей. На нем можно было попробовать различные виды плова: ташкентский, бухарский, самаркандский. Кроме узбеков на праздник заглядывали русские, украинцы и выходцы из других стран СНГ. А уж американцы, по словам Шарипова, остались от узбекской кухни в полном восторге. Именно в этом и состоит главная цель - познакомить жителей США с узбекской культурой, наладить дружеские отношения. Но и самим свои традиции не забывать.

© Facebook / Uzbek American Association of Chicago Семинар, организованный Узбекско-американской ассоциацией в Чикаго.

© Facebook / Uzbek American Association of Chicago Празднование Курбан-байрама в Узбекском культурном центре в Чикаго.

Всего, по оценкам Шарипова, в Чикаго и окрестностях сейчас живут около 2-3 тысяч узбекских семей. Для них в узбекском культурном центре ассоциация проводит мероприятия на любой вкус. Например, есть женский клуб, объединение аксакалов, школа выходного дня, где дети мигрантов по воскресеньям учат узбекский язык - чтобы не забывали свои корни. Там же проходят различные семинары, на которых соотечественники могут получить полезные знания об Америке. Им рассказывают о налогах, страховании, правилах ведения бизнеса, помогают решить миграционные вопросы.

Живущие в Чикаго узбеки не забывают о родине и пристально следят за тем, что там происходит.

"Мы следим за Узбекистаном, ведь там наши родственники и друзья. Как руководитель организации я виделся с президентом Шавкатом Мирзиёевым, когда он приезжал в Нью-Йорк в сентябре 2017 года и встречался с соотечественниками. Хорошо, что в Узбекистане сейчас упростили визовый режим, появилась возможность подавать документы онлайн", - отметил Шарипов.

Мирзиёев во время визита подарил ассоциации большое полотно с нарисованным от руки Регистаном. Теперь оно украшает школу в здании центра.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев в Нью-Йорке встретился с группой соотечественников, проживающих в США

Иногда соотечественники в США не только следят за происходящим на родине, но и организуют благотворительные акции. Для школьников в Узбекистане они провели конкурс сочинений на узбекском языке. Призы в нем получили 6 человек. За первое место вручали 200 долларов, за второе - 100 долларов, еще 4 человека получили по 50 долларов. Также малоимущим ученикам одной из школ Касбийского района Кашкадарьинской области участники ассоциации оплатили форму.

Другой большой благотворительный проект ассоциации направлен на помощь жителям Африки: для них неравнодушные узбеки из Чикаго собрали средства на установку уже трех колодцев с питьевой водой. У многих возникает вопрос: почему колодцы подарили именно африканцам, ведь в Узбекистане тоже есть регионы, страдающие от засухи.

"Мы искали регионы, где вода очень-очень нужна. Жители Африки очень бедные. Вы видели, какие там дома? В Узбекистане все гораздо лучше, но мы готовы и Узбекистану тоже помогать", - пояснил Шарипов.

По его словам, в сотрудничестве в различных проектах с Узбекистаном все еще возникает много бюрократических сложностей, поэтому активистам из Чикаго очень нужны помощники в республике, готовые взять на себя, например, оформление документов.

В ближайших планах у узбеков в Чикаго - отметить в марте десятилетие ассоциации. Праздник хотят приурочить к Наврузу, поэтому будет и традиционный сумаляк, и другие национальные угощения - уже есть договоренности с поварами. Не обойдется без песен и танцев. По словам Шарипова, на празднике обещали быть представители посольства Узбекистана в США, и дипломаты других стран. И, конечно, будут ждать всех желающих, потому что узбекское гостеприимство - оно и в Америке узбекское гостеприимство.