Плов для американцев и колодцы в Африке: как живут узбеки в Чикаго

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik, Ксения Набаткина. Как сохранить свою культуру, живя за океаном, и приобщить к ней американцев, Sputnik рассказал президент Узбекско-американской ассоциации в Чикаго Алим Шарипов.
Ассоциация - это добровольное объединение узбеков, переехавших в США в том числе из Кыргызстана, Таджикистана и других стран. Некоторые из ее членов родились в США, но их деды и прадеды были выходцами из Центральной Азии.
"Наша общественная организация существует с 2009 года, начинали мы свою деятельность в подвале дома одного узбека, который приехал сюда еще в 1970-м году. Его зовут Шерахиддин Насафи. Его родственники еще во времена Сталина убежали из Узбекистана через Афганистан, так семья оказалась в Америке. Он и проявил инициативу создания организации. Мы собирались в его подвале и каждый день обсуждали, как помочь нашим соотечественникам здесь, что можно для них сделать", - поделился Шарипов.
Спустя 10 лет основной актив ассоциации составляют 10 узбеков, но на мероприятия, которые она организует, приходят сотни человек. Например, Plov day собрал около 300 гостей. На нем можно было попробовать различные виды плова: ташкентский, бухарский, самаркандский. Кроме узбеков на праздник заглядывали русские, украинцы и выходцы из других стран СНГ. А уж американцы, по словам Шарипова, остались от узбекской кухни в полном восторге. Именно в этом и состоит главная цель - познакомить жителей США с узбекской культурой, наладить дружеские отношения. Но и самим свои традиции не забывать.
Живущие в Чикаго узбеки не забывают о родине и пристально следят за тем, что там происходит.
"Мы следим за Узбекистаном, ведь там наши родственники и друзья. Как руководитель организации я виделся с президентом Шавкатом Мирзиёевым, когда он приезжал в Нью-Йорк в сентябре 2017 года и встречался с соотечественниками. Хорошо, что в Узбекистане сейчас упростили визовый режим, появилась возможность подавать документы онлайн", - отметил Шарипов.
Мирзиёев во время визита подарил ассоциации большое полотно с нарисованным от руки Регистаном. Теперь оно украшает школу в здании центра.
Другой большой благотворительный проект ассоциации направлен на помощь жителям Африки: для них неравнодушные узбеки из Чикаго собрали средства на установку уже трех колодцев с питьевой водой. У многих возникает вопрос: почему колодцы подарили именно африканцам, ведь в Узбекистане тоже есть регионы, страдающие от засухи.
"Мы искали регионы, где вода очень-очень нужна. Жители Африки очень бедные. Вы видели, какие там дома? В Узбекистане все гораздо лучше, но мы готовы и Узбекистану тоже помогать", - пояснил Шарипов.
В ближайших планах у узбеков в Чикаго - отметить в марте десятилетие ассоциации. Праздник хотят приурочить к Наврузу, поэтому будет и традиционный сумаляк, и другие национальные угощения - уже есть договоренности с поварами. Не обойдется без песен и танцев. По словам Шарипова, на празднике обещали быть представители посольства Узбекистана в США, и дипломаты других стран. И, конечно, будут ждать всех желающих, потому что узбекское гостеприимство - оно и в Америке узбекское гостеприимство.