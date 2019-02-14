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Реки любви: Кашкадарьинскую область затопило из-за ливня

Реки любви: Кашкадарьинскую область затопило из-за ливня

© Troll Uz
Общество
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Многие города в Узбекистане на протяжении последних лет ежегодно оказываются неготовыми к непогоде.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. В этот праздничный день Кашкадарьинскую область омрачила плохая погода - всего за один день в городе Карши затопило улицы.

Об этом сообщают пользователи соцсетей. 

"Теперь я понял, почему Кашкадарье называют именно так. Когда льет дождь - улицы превращаются в реки", - написал один из пользователей.

Напомним, не так давно из-за продолжительного ливня в Ташкенте залило водой аэропорт Ислама Каримова, жителям пришлось пробираться сквозь огромные лужи.

Ливень в Ташкенте
© Telegram
Доплыть до тележек: аэропорт Ташкента затопило

Столица Узбекистана на протяжении последних лет ежегодно оказывается неготовой к непогоде. Так, в мае прошлого года менее чем за два часа десятки улиц по всему городу заполнились водой, она полностью покрыла дорожное полотно.

Впервые такое крупное водное ЧП произошло в мае 2014 года. Интенсивный дождь, который лил в столице около 16 часов подряд, превратил многие улицы в настоящие озера и реки. Как потом признались синоптики, ливни такой высокой интенсивности повторяются один раз в пять-семь лет. В последний раз подобное явление в стране отмечалось в мае-июне 1998 года и в июне 2010-го.

Теги:
Кашкадарьинская область, Узбекистан, затопление, дождь



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