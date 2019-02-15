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Школьная ярмарка

В Узбекистане пересмотрят подготовку школьных учебников

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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В настоящее время Агентство информации и массовых коммуникаций ведет работу по "полному пересмотру процедуры подготовки школьных учебников с целью кардинального улучшения их качества".

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Издательско-полиграфический творческий дом "Учитель" ("Укитувчи") при Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана разделен на две структуры: типографию и издательство, сообщает пресс-служба агентства.

На базе издательства будет создан Научно-методический издательский центр "Укитувчи", который займется разработкой учебников нового поколения, "способствующих эффективному усвоению в полном объеме необходимых знаний и обуславливающих четкое следование системе непрерывного образования".

Эта работа будет вестись в сотрудничестве с Министерством дошкольного образования, Министерством народного образования и Министерством высшего и среднего специального образования.

"В центре будет работать группа ученых, квалифицированных педагогов, имеющих многолетний практический опыт, а также высокопрофессиональные редакторы и корректоры. Им будут предоставлены все необходимые условия для разработки инновационных учебников нового поколения, отвечающих требованиям времени", — сказал генеральный директор агентства Комил Алламжонов.

Научно-методический издательский центр будет ответственен за улучшение качества содержания и внутреннего оформления учебников и методических пособий, внедрение современной мировой практики в этой области, а также за подготовку, при необходимости, изменений и дополнений в государственные стандарты и нормы санитарии.

В настоящее время Агентство информации и массовых коммуникаций ведет работу по "полному пересмотру процедуры подготовки школьных учебников с целью кардинального улучшения их качества".

Теги:
Дети, дети, Школа, школа, Узбекистан, Узбекистан, учебный год, учебник, учеба



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