Шавкат Мирзиёев значительно упростил оказание госуслуг

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Узбекистане изменена система оказания государственных услуг населению и юридическим лицам.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по дальнейшему комплексному развитию национальной системы оказания госуслуг.
Согласно документу, с 1 июня 2019 года физические и юридические лица вправе обращаться за получением государственных услуг в любые Центры государственных услуг (независимо от прописки и почтового адреса).
Также, начиная с 1 августа 2019 года при оказании государственных услуг запрещается истребование государственными органами и иными организациями от физических лиц справок о наличии либо отсутствии задолженности по налогам, свидетельств о постановке на учет налогоплательщика, справок о выплаченных доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц.
В соответствии с постановлением с 1 апреля 2019 года отменяются следующие отдельные разрешительные процедуры в сфере предпринимательской деятельности:
– Свидетельство о регистрации экспортного контракта.
– Разрешительное свидетельство на право осуществления убоя скота.
– Заключение о проведении рекультивации земель, нарушенных при пользовании участком недр.
– Разрешение на рекламу лекарственных средств для несовершеннолетних.
– Дислокация торговых объектов субъектов предпринимательства, осуществляющих розничную торговлю изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней.
– Разрешение на производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательских работ на всех категориях земель.