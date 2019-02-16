Шавкат Мирзиёев значительно упростил оказание госуслуг

Теперь при получении госуслуг через единый портал платежи будут на 10% ниже, а в центры госуслуг можно будет обращаться независимо от прописки.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Узбекистане изменена система оказания государственных услуг населению и юридическим лицам.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по дальнейшему комплексному развитию национальной системы оказания госуслуг.

Согласно документу, с 1 июня 2019 года физические и юридические лица вправе обращаться за получением государственных услуг в любые Центры государственных услуг (независимо от прописки и почтового адреса).

Кроме того, при обращении за получением государственных услуг через Единый портал интерактивных государственных услуг государственная пошлина, сборы и иные платежи уплачиваются в размере 90% от суммы, уплачиваемой при обращении через Центры либо непосредственно в органы, предоставляющие услуги.

Также, начиная с 1 августа 2019 года при оказании государственных услуг запрещается истребование государственными органами и иными организациями от физических лиц справок о наличии либо отсутствии задолженности по налогам, свидетельств о постановке на учет налогоплательщика, справок о выплаченных доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц.

В соответствии с постановлением с 1 апреля 2019 года отменяются следующие отдельные разрешительные процедуры в сфере предпринимательской деятельности:

– Свидетельство о регистрации экспортного контракта.

– Разрешительное свидетельство на право осуществления убоя скота.

– Заключение о проведении рекультивации земель, нарушенных при пользовании участком недр.

– Разрешение на рекламу лекарственных средств для несовершеннолетних.

– Дислокация торговых объектов субъектов предпринимательства, осуществляющих розничную торговлю изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней.

– Разрешение на производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательских работ на всех категориях земель.