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Медицинский комплекс Akfa Medline.

В Ташкенте откроется университет Акфа

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Общество
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Выпускникам Университета выдается диплом установленного образца, признаваемый документом о высшем образовании в Республике Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Кабинет Министров Узбекистана своим постановлением утвердил создание в Ташкенте Университета Акфа, сообщило в своем Telegram-канале Министерство юстиции.

Вуз создается в виде негосударственной высшей образовательной организации в форме общества с ограниченной ответственностью.

В университете будут на платной основе готовиться специалисты в сфере фундаментальных, медицинских, точных и гуманитарных наук.

Образовательный процесс будет осуществляться на английском языке в сотрудничестве с зарубежными вузами.

Порядок и правила приема абитуриентов и аттестации выпускников будет определяться по согласованию с зарубежными партнерами.

Квоты приема по направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры определяются Университетом.

Обучение в Университете осуществляется на платно-контрактной основе в очной форме.

Выпускникам Университета выдается диплом установленного образца, признаваемый документом о высшем образовании в Республике Узбекистан.

Теги:
Общество, Образование, Образование, Узбекистан, Узбекистан, университеты, Университет, Университет



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