В Ташкенте откроется университет Акфа

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Кабинет Министров Узбекистана своим постановлением утвердил создание в Ташкенте Университета Акфа, сообщило в своем Telegram-канале Министерство юстиции.
Вуз создается в виде негосударственной высшей образовательной организации в форме общества с ограниченной ответственностью.
В университете будут на платной основе готовиться специалисты в сфере фундаментальных, медицинских, точных и гуманитарных наук.
Образовательный процесс будет осуществляться на английском языке в сотрудничестве с зарубежными вузами.
Порядок и правила приема абитуриентов и аттестации выпускников будет определяться по согласованию с зарубежными партнерами.
Квоты приема по направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры определяются Университетом.
Обучение в Университете осуществляется на платно-контрактной основе в очной форме.
Выпускникам Университета выдается диплом установленного образца, признаваемый документом о высшем образовании в Республике Узбекистан.