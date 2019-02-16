15:53 16 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск
Знаки Дорожные работы

В Ташкенте начали демонтировать решетки на проспекте Амира Темура

Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
Получить короткую ссылку
4410

Решение властей о сносе решеток было обусловлено многочисленными жалобами граждан, которые указывали на снижение безопасности на дорогах.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Начался демонтаж решеток на проспекте Амира Темура в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Демонтаж решеток на проспекте Амира Темура
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Демонтаж решеток на проспекте Амира Темура

Улица в Узбекистане
© Sputnik / Стрингер
Демонтаж решеток на дорогах Ташкента будет продолжен
Хокимият столицы совместно с Главным управлением внутренних дел серьезно относится к изменению ситуации с железными разделительными барьерами на центральных улицах столицы.

ГУВД объяснило причины снятия решеток по проспекту Мустакиллик >>>

Это связано с тем, что в последнее время город столкнулся с увеличением аварий на дорогах, ведь водителям, едущим по дорогам даже на средней скорости, практически невозможно заметить человека, который двигается по пешеходной дорожке на встречной полосе.
Центр столицы был «окольцован» железными барьерами в 2015 году, когда Ташкент готовился к саммиту Шанхайской организации сотрудничества.

Теги:
дороги, безопасность, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Возвращение домой.
"Солнце в подтеках сажи": к 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Силиконовая певичка, или Как резиновая курица исполнила мировой хит - видео
Животные на дороге, или Как избежать опасной встречи

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054