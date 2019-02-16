В Ташкенте начали демонтировать решетки на проспекте Амира Темура

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Начался демонтаж решеток на проспекте Амира Темура в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
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Это связано с тем, что в последнее время город столкнулся с увеличением аварий на дорогах, ведь водителям, едущим по дорогам даже на средней скорости, практически невозможно заметить человека, который двигается по пешеходной дорожке на встречной полосе.
Центр столицы был «окольцован» железными барьерами в 2015 году, когда Ташкент готовился к саммиту Шанхайской организации сотрудничества.