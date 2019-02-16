В Ташкенте начали демонтировать решетки на проспекте Амира Темура

Решение властей о сносе решеток было обусловлено многочисленными жалобами граждан, которые указывали на снижение безопасности на дорогах.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Начался демонтаж решеток на проспекте Амира Темура в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Демонтаж решеток на проспекте Амира Темура

© Sputnik / Стрингер Демонтаж решеток на дорогах Ташкента будет продолжен

Хокимият столицы совместно с Главным управлением внутренних дел серьезно относится к изменению ситуации с железными разделительными барьерами на центральных улицах столицы.

ГУВД объяснило причины снятия решеток по проспекту Мустакиллик >>>

Это связано с тем, что в последнее время город столкнулся с увеличением аварий на дорогах, ведь водителям, едущим по дорогам даже на средней скорости, практически невозможно заметить человека, который двигается по пешеходной дорожке на встречной полосе.

Центр столицы был «окольцован» железными барьерами в 2015 году, когда Ташкент готовился к саммиту Шанхайской организации сотрудничества.