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Годовщина теракта в Ташкенте: Каримов на площади, руины и пожар

Фото: Фонд Ислама Каримова
Общество
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Стали доступны уникальные фото последствий теракта в Ташкенте 1999 года.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Фонд Ислама Каримова опубликовал неизвестные ранее фотографии, повествующие о событиях 20-летней давности.

16 февраля 1999 года в Ташкенте произошла серия взрывов, в ходе которых погибли люди.

Фото: Фонд Ислама Каримова
Ислам Каримов осматривает место теракта в Ташкенте

Всего было приведено в действие пять взрывных устройств в различных частях столицы за небольшой промежуток времени.

Фото: Фонд Ислама Каримова
Последствия теракта в узбекской столице в 1999 году

Целью атак явились ключевые правительственные объекты, в том числе и здание кабинета министров Республики Узбекистан на площади Независимости, здания МВД и Национального банка.

В результате атаки погибли 16 человек, ранения получили более ста горожан.

На фото первый президент Узбекистана Ислам Каримов осматривает последствия взрывов на Площади Независимости.

Теги:
Ислам Каримов, Ташкент



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