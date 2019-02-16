Годовщина теракта в Ташкенте: Каримов на площади, руины и пожар

Стали доступны уникальные фото последствий теракта в Ташкенте 1999 года.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Фонд Ислама Каримова опубликовал неизвестные ранее фотографии, повествующие о событиях 20-летней давности.

16 февраля 1999 года в Ташкенте произошла серия взрывов, в ходе которых погибли люди.

Фото: Фонд Ислама Каримова Ислам Каримов осматривает место теракта в Ташкенте

Всего было приведено в действие пять взрывных устройств в различных частях столицы за небольшой промежуток времени.

Фото: Фонд Ислама Каримова Последствия теракта в узбекской столице в 1999 году

Целью атак явились ключевые правительственные объекты, в том числе и здание кабинета министров Республики Узбекистан на площади Независимости, здания МВД и Национального банка.

В результате атаки погибли 16 человек, ранения получили более ста горожан.

На фото первый президент Узбекистана Ислам Каримов осматривает последствия взрывов на Площади Независимости.