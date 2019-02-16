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АО Тошшахартрансхизмат запустило мобильное приложение MyBus Tashkent

Обновленное приложение MyBus Taskent выйдет до конца февраля

Sputnik
Общество
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Создатели MyBus намерены обновить анимацию движения автобусов на карте и добавить модуль всех ташкентских остановок.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Запуск мобильного приложения MyBus Tashkent по отслеживанию движения автобусов в Ташкенте планируется до конца февраля 2019 года, сообщает "Даракчи".

АО "Тошшахартрансхизмат" занимается доработкой программы. Сейчас MyBus Tashkent работает в тестовом режиме.

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У новой версии приложения будет большее количество возможностей. Создатели MyBus намерены обновить анимацию движения автобусов на карте и добавить модуль всех ташкентских остановок. Кроме того, как обещают разработчики, приложение будет работать быстрее, чем раньше. Дорабатывать MyBus планируется и после перезапуска. Кроме того, будут выпущены версии для IOS и других популярных платформ.

Напомним, мобильное приложение MyBus Tashkent, позволяющее отслеживать движение автобусов по Ташкенту в онлайн-режиме, недоступно для использования еще с начала декабря. На момент отключения у приложения было свыше 5 000 пользователей.

 

Теги:
город, мобильное приложение, приложение, автобус, Ташкент, Ташкент



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