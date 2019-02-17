Яркие моменты встречи Ислама Каримова с узбекской молодежью – видео

Видеоподборка иллюстрирует, как Ислам Каримов находил общий язык с узбекистанцами любого возраста, в том числе с совсем еще маленькими детьми. Смотрите на видео, как это было.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Сети продолжают появляться новые факты из жизни первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Видеоподборку обнародовал Фонд Ислама Каримова.

На этот раз в прицеле видеокамер оказалась узбекская молодежь, вернее, взаимоотношения между тогдашним главой государства и подрастающим поколением.

На подборке видео есть встречи Каримова с детьми разных возрастов – от малышей до старшеклассников и студентов. Президент нашел общий язык с каждым из них – малышей брал на руки и шутил, с подростками обсуждал вполне серьезные вопросы.

Такие встречи не проходили бесследно ни для одной из сторон.