Онколог назвала основные симптомы рака у детей

Рак у малышей скрывается под маской многих болезней – от переутомления до простуды, но, если симптомы приобрели постоянный характер, уже одно это говорит, что пора бить тревогу.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Международная статистика такова: специфика детского рака заключается в том, что его выявляют в запущенной и агрессивной стадии.

Заведующая отделением детской гематологии Института онкологии Ирина Пласкевич рассказала, на какие изменения в детском организме стоит обратить внимание родителям.

По словам врача, рак у детей выявляется в запущенной стадии именно потому, что его симптомы не характерны для онкологических заболеваний.

Рак у малышей скрывается под маской многих болезней – от переутомления до простуды, но, если симптомы приобрели постоянный характер, уже одно это говорит, что пора бить тревогу.

"Это быстрая утомляемость ребенка, это сонливость ребенка, нарушение его аппетита, это необоснованная температура, которая появляется чаще всего вечером, частые простудные заболевания, боли в суставах, синячки, которые не связаны с ударом. Почему их трудно установить, потому что мы чаще всего думаем не о раке, а о каком-то вирусе или простудном заболевании, а то, что ребенок устал, списываем на то, что он перетрудился в школе", - цитирует слова специалиста Sputnik Молдова.

Конечно, необходимо сравнивать новое состояние ребенка с тем, что было на протяжении всей его жизни. Но если повышенная температура длится дольше, чем при обычной простуде, а в это время нарастает бледность – стоит обратиться к врачу-специалисту.

Впрочем, рак у ребенка – это не смертный приговор, подчеркивает Пласкевич. Несмотря на агрессивность и запущенность, в отличие от взрослых, он очень благоприятно лечится. И это связано с программами, которые сегодня используются в лечении таких детей. Результат выражается в таких цифрах: 80-90 процентов пациентов выздоравливают.

Продолжительность самого агрессивного и интенсивного лечения, к примеру лейкоза, длится два-два с половиной года. После этого ребенок наблюдается еще пять лет. И если в этот период ремиссии не наблюдается обострения заболевания, врач объявляет, что ребенок выздоровел.