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Снос домов

"Не выдержат землетрясение": хокимият о сносе домов в махалле "Лоразор"

© Sputnik / Андрей Варенков
Общество
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Первый заместитель хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов отметил, что речь идет о ветхом жилье, находящемся в аварийном состоянии.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Первый заместитель хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов рассказал прокомментировал снос двухэтажных домов, расположенных в махалле "Лолазор" ("Полкушка").

По словам Хидоятова, это ветхое жилье, находящееся в аварийном состоянии.

"У нас в Ташкенте более 1850 одно- и двухэтажных домов, и свыше 3300 трехэтажек. Все говорят, что они выстоят. Но с каждым годом их строительно-архитектурная часть слабеет. Эти дома не выдержат землетрясение ни в 5, ни даже в 4 балла", - цитирует замхокима NUZ.UZ.

Он добавил, что существуют серьезные вопросы обслуживания двухэтажных домов.

"На сегодняшний день ставка коммунальных услуг в этих домах – максимум 800 сумов за квадратный метр. Если мы будем менять крышу, эта ставка автоматически поднимется до 7 000 сумов. Это невыгодно, ни одно ТЧСЖ не хочет за это браться. И жить в условиях, когда существуют проблемы с коммуникацией, нерезонно. Проще построить новое, комфортабельное жилье, намного лучше, красивее, и обустроить не только дом, но и близлежащую территорию", - разъяснил Хидоятов.

Хоким Мирабадского района Шухрат Пулатов добавил, что речь идет исключительно о демонтаже пяти двухэтажек, которые не имеют исторической ценности.

Здание хокимията Ташкента
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Хокимият Ташкента: решение о сносе домов в махалле "Лолазор" не принято
"Это старые дома, построенные еще в конце XIX века, и потом достраиваемые в 30-40-е годы XX века. Там есть незаконные пристройки – раньше санузлы были на улице, и люди сооружали санузлы вплотную к дому, чтобы создать себе комфортные условия. Но если мы снесем эти пристройки, куда люди будут ходить по своим нуждам? Поэтому я считаю, что решение о сносе было правильным. Все эти пять домов сшиты швеллерами после землетрясения 1966 года. Но сколько прошло лет с тех пор, и выдержат ли эти дома новые подземные толчки? И сколько людей мы можем после таких землетрясений еще потерять?", - сказал Пулатов.

Говоря о сносе домов, имеющих историческое значение, хоким Мирабадского района отметил, что инвесторам было предложено всего лишь поговорить с населением и узнать их мнение о сносе жилья, но без согласия большинства людей никаких действий не будет. 




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