19:08 17 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск
Папка с документами

Кадровые назначения произошли в УВД Андижана

Spuntik / Дмитрий Астахов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (291)
143 0 0

В Андижане назначен первый замначальника УВД. Также стала известна судьба прежнего замначальника.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. В Андижанской области назначен первый заместитель Управления внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба МВД, эту должность занял подполковник Санжар Жабборов.

Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане четырех сотрудников УВД подозревают в незаконных задержаниях

Ранее в январе в Андижане были арестованы несколько чиновников областного управления внутренних дел, включая первого заместителя начальника УВД. В отношении их возбуждены уголовные дела.

В частности, против некоторых сотрудников управления уголовного розыска возбуждено уголовное дело по статьям 206 (превышение власти или должностных полномочий) и 234 (незаконное задержание или заключение под стражу) Уголовного кодекса.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (291)
Теги:
назначение, Андижан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
Горячие матчи на холодном льду: яркие кадры хоккейного чемпионата Узбекистана
Впечатляюще и страшно: на Сицилии проснулся вулкан Этна - видео
Животные на дороге, или Как избежать опасной встречи

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054