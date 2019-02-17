Кадровые назначения произошли в УВД Андижана

В Андижане назначен первый замначальника УВД. Также стала известна судьба прежнего замначальника.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. В Андижанской области назначен первый заместитель Управления внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба МВД, эту должность занял подполковник Санжар Жабборов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров В Узбекистане четырех сотрудников УВД подозревают в незаконных задержаниях

Ранее в январе в Андижане были арестованы несколько чиновников областного управления внутренних дел, включая первого заместителя начальника УВД. В отношении их возбуждены уголовные дела.

В частности, против некоторых сотрудников управления уголовного розыска возбуждено уголовное дело по статьям 206 (превышение власти или должностных полномочий) и 234 (незаконное задержание или заключение под стражу) Уголовного кодекса.