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Город Самарканд. Вид на площадь Регистан

В ЮНЕСКО раскритиковали беспорядочное строительство в Самарканде

© Sputnik / Георгий Зельма
Общество
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Эксперты выявили коррупцию и фальсификацию документов при строительстве новых объектов.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В хокимияте Самарканской области прошло собрание, посвященное проблемам градостроительства, сообщает пресс-служба хокимията.

Снос домов
© Sputnik / Андрей Варенков
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На собрании были озвучены многочисленные нарушения законодательства, допущенные при строительстве новых зданий в центре города Самарканда. Созданная Генпрокуратурой Узбекистана специальная комиссия обнаружила 159 незаконно построенных объектов.

"При строительстве новых объектов проводились закрытые тендеры, произошла фальсификация документов, эксперты выявили коррупцию и другие нарушения закона. А самое главное – был нанесен ущерб историческим зданиям, что вызвало критику со стороны ЮНЕСКО", - приводит слова Эркинжона Турдимова издание zarnews.uz.

В связи с этим с целью недопущения правонарушений в будущем было решено составить "дорожную карту" по контролю за строительством и организовать специальный штаб при хокимияте области. В дальнейшем все строительные работы будут проводиться открыто и обсуждаться с общественностью и СМИ.

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Теги:
Строительство, Хокимият, ЮНЕСКО, Самаркандская область, Узбекистан



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