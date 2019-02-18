В ЮНЕСКО раскритиковали беспорядочное строительство в Самарканде

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В хокимияте Самарканской области прошло собрание, посвященное проблемам градостроительства, сообщает пресс-служба хокимията.

На собрании были озвучены многочисленные нарушения законодательства, допущенные при строительстве новых зданий в центре города Самарканда. Созданная Генпрокуратурой Узбекистана специальная комиссия обнаружила 159 незаконно построенных объектов.

"При строительстве новых объектов проводились закрытые тендеры, произошла фальсификация документов, эксперты выявили коррупцию и другие нарушения закона. А самое главное – был нанесен ущерб историческим зданиям, что вызвало критику со стороны ЮНЕСКО", - приводит слова Эркинжона Турдимова издание zarnews.uz.

В связи с этим с целью недопущения правонарушений в будущем было решено составить "дорожную карту" по контролю за строительством и организовать специальный штаб при хокимияте области. В дальнейшем все строительные работы будут проводиться открыто и обсуждаться с общественностью и СМИ.