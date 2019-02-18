В Узбекистане отвергли обвинения в поставке "резиновых" яиц в Кыргызстан

Узбекская сторона утверждает, что не производит и не экспортирует продуктовые подделки. Власти соседней республики призывают граждан сообщать о случаях приобретения некачественных товаров.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Кыргызстане полагают, что "резиновые" яйца, появившиеся в продаже на городских рынках, были привезены в республику из Узбекистана. Соответствующее предположение высказал председатель Ассоциации птицеводов КР Рустам Осмоналиев.

"Неоднократно ассоциации сообщали, что с территории Узбекистана поступают яйца непонятного происхождения и неудовлетворительного качества", — цитирует его слова Sputnik Кыргызстан.

Корреспондент Sputnik Узбекистан обратился за комментарием в Управление ветеринарного контроля на границе Комитета ветеринарии Республики Узбекистан. В ведомстве подобные обвинения отвергли.

Заместитель начальника Управления ветеринарного контроля на границе Комитета ветеринарии Республики Узбекистан Алижон Жураев заявил, что в течение всего 2018 года и с начала текущего года Узбекистан не экспортировал яйца в Кыргызстан.

"Для осуществления экспорта яиц необходимо получить разрешение, а за получением такового не было ни единого обращения. В указанный период экспорт столового яйца осуществлялся лишь в Таджикистан, Афганистан и Иран. В Кыргызстан отправляется комбикорм для кормления скота, кисломолочный продукт (курт), удобрения", - пояснил он.

Ранее в Сети появилось видео, снятое одним из жителей города Оша, в котором мужчина рассказал, что приобрел на рынке нечто, внешне напоминающее яйца.

Однако на самом деле этот продукт для употребления в пищу не годится, так как внутри содержится неестественно эластичный, резиновый желток. Такое яйцо было произведено синтетическим путем.