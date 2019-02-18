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Турецкий актер Бурак Озчивит

Известный турецкий красавчик осчастливил узбекистанок и неплохо заработал

www.facebook.com/BurakOfficialPage
Общество
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Актер и модель Бурак Озчивит 2,5 часа общался с поклонницами, среди которых были жены влиятельных лиц Узбекистана, бизнес-леди, представительницы модельного бизнеса.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Известный турецкий актер и модель Бурак Озчивит посетил Узбекистан.

На странице актера, игравшего в таких сериалах, как "Великолепный век", "Королек — птичка певчая", "Черная любовь" и других, в Facebook появились несколько фотографий из Ташкента.

Также Озчивит поделился видео, на кадрах которого его окружают поклонницы из Узбекистана.

По данным различных СМИ, актер прибыл в Ташкент именно для участия в ужине с поклонницами, среди которых были жены влиятельных лиц Узбекистана, бизнес-леди, представительницы модельного бизнеса. Сообщается, что за 2,5 часа общения с почитательницами своего таланта он заработал около двух миллионов турецких лир, или более 379 тысяч долларов.

Фото с Озчивитом поделилась, например, популярная узбекская юмористка Халима Ибрагимова.

Актер сказал, что ему очень понравилось в Узбекистане и он непременно хочет вернуться, потому что встретил много гостеприимных людей, с которыми приятно общаться.




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