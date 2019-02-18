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В Ташкенте зацвели абрикосовые деревья

Узбекистан снова окажется под влиянием холодного воздуха из Поволжья

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Синоптики прогнозируют, что к середине недели холодный воздух из Поволжья придет в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В начале недели Узбекистан окажется под влиянием теплой воздушной массы из Туркменистана, которую затем сменит холодный воздух из Поволжья, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Вынос теплой воздушной массы из районов Туркменистана ожидается 19 февраля. Северные районы республики окажутся под влиянием влажной и холодной воздушной массы из районов Поволжья. В основном на территории страны осадков не ожидается,  лишь в северных районах возможно выпадение снега. Температура ночью составит 0-5 градусов тепла, а днем - 8-13 градусов тепла.

В Ташкенте зацвели абрикосовые деревья
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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К 20-21 февраля влажная и холодная воздушная масса с районов Поволжья окажет влияние на всю территорию республики. Двадцатого февраля по всей республике возможны осадки (дождь, снег), а на севере и в областях Ферганской долины будет сухо. Холодная воздушная масса постепенно начнет отступать 22-23 февраля.

Температура 20 февраля ночью и днем составит 0-5 градусов тепла, 21 февраля ночью - 0-5 градусов мороза, и днем - 0-5 градусов тепла. Двадцать второго февраля ночью синоптики прогнозируют 2-7 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла, 23 февраля ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла.




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