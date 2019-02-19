Спецслужбы Узбекистана будут учиться ловить террористов в Армении

Главной темой учений "Арарат-Антитеррор" выбрано выявление и пресечение террористических актов на объектах топливно-энергетического комплекса.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Спецслужбы семи стран СНГ осенью этого года проведут в Армении учения "Арарат-Антитеррор - 2019", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя Антитеррористического центра СНГ Андрея Новикова.

"Предметом обсуждения на нашем совещании будет отдельный вопрос - подготовка совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-участников СНГ "Арарат-Антитеррор – 2019". Учения пройдут на территории Республики Армения осенью текущего года", - сказал Новиков.

В качестве темы учений выбрано выявление и пресечение террористических актов на объектах топливно-энергетического комплекса.

"Представляется крайне маловероятным сценарий, что на территорию Армении могут вторгнуться крупные террористические формирования. Но угроза со стороны "спящих ячеек" стратегически важным объектам топливно-энергетического комплекса находится в фокусе внимания спецслужбы государства и подлежит превентивной обработке", - пояснил Новиков.

Акцент также будет сделан на содержании предупредительных оперативных, и, возможно, оперативно-боевых мероприятий, направленных на обнаружение и нейтрализацию условных террористов и их пособников.

В совещании руководителей антитеррористических центров стран СНГ участвовали представители девяти стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.