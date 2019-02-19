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Узбекистан намерен освоить немецкую модель здравоохранения

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Делегация Министерства здравоохранения республики изучит опыт работы медучреждений Германии, наладит связи с производителями специального оборудования.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Представители Министерства здравоохранения республики отправились в Германию для участия в проекте "Повышение квалификации медицинского и технического персонала для работы на современном высокотехнологичном медицинском оборудовании в Узбекистане". 

Как отметили в пресс-службе Минздрава, в рамках этого проекта уже обучены более 2,5 тысячи медицинских и технических специалистов, трудящихся в сфере здравоохранения Узбекистана.

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Представители республики провели для коллег презентацию на тему "Новая концепция развития в медицинском секторе Узбекистана на 2019–2025 годы". Делегаты также выразили мнение, что важно освоить модель медицины Германии — одну из самых передовых в мире.

В ходе поездки они узнают об особенностях управления больницами в Германии, принципах финансирования здравоохранения, наладят связи с производителями медицинского оборудования.

Теги:
Германия, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Медицина



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