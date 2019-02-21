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Вырубка многолетних деревьев

Бдительные ташкентцы следят за вырубкой деревьев

© Troll.uz
Общество
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После поста в соцсетях о вырубке деревьев у Алайского рынка рабочая группа провела проверку.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента помогли найти участников спила деревьев возле Алайского рынка, сообщает пресс-служба.

Пост о том, что рядом с рынком пилят деревья, появился в одной из групп в Facebook.

Хокимият города Ташкента незамедлительно отреагировал на публикацию. Представители городской администрации связались с информационным мультимедийным центром ГУВД столицы с просьбой о содействии в установлении личности водителя машины марки "ЗИЛ".

Рабочая группа, в состав которой вошли также представители городского Управления по вопросам экологии и охраны окружающей среды, установила всех участников спила деревьев и узнала, что необходимое разрешение у них имелось. По факту дальнейших действий этих лиц проверка продолжается.




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